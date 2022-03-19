Керівництво України працює над визволенням Маріуполя, задіюючи всі міжнародні механізми.
Про це під час брифінгу сказав радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.
Він висловив окрему подяку захисникам Маріуполя – морській піхоті України, підрозділам Національної поліції України і окремому полку спецпризначення "Азов", які демонструють виключну мужність і професіоналізм, захищаючи це 400-тисячне місто і закриваючи своїми тілами місцевих жителів.
"Шановні побратими, ваша мужність і героїзм, ваш виключний військовий професіоналізм дають тут нам змогу вирішити проблему Маріуполя на найвищому міжнародному рівні. Кожна хвилина, яку ви виграли, рятує жителів Маріуполя, які вибираються з міста спеціальними коридорами або залишаються в місті, яке ви тримаєте. Дякуємо вам за виключний масовий героїзм. Керівництво України спеціально працює для визволення і порятунку Маріуполя, задіюючи всі можливі і неможливі міжнародні механізми", - сказав Арестович.
Що передувало
Ввечері, 18 березня, капітан полку "Азов" Святослав Паламар повідомив, що бої за Маріуполь продовжуються. Захисники чекають приходу основних сил і деблокади.
Росіяни скинули бомбу на драмтеатр у Маріуполі ввечері, 16 березня. На той час у приміщеннях перебували сотні цивільних з дітьми.
17 березня вранці стало відомо, що бомбосховище атаку окупантів витримало – розпочалась операція з порятунку потерпілих.
16 березня окупанти також обстріляли евакуаційну колону людей, які намагалися покинути оточене місто.
Раніше жертвою ворожих ракет став пологовий будинок.
За даними міськради, щодня росіяни скидають в середньому 50-100 авіабомб.
Понад 350 тисяч маріупольців продовжують ховатися у бомбосховищах.
Збройні сили героїчно захищають Маріуполь від військ РФ. Захисники самовіддано борються за кожну вулицю.