Він подякував захисникам Маріуполя за героїзм.

Керівництво України працює над визволенням Маріуполя, задіюючи всі міжнародні механізми.

Про це під час брифінгу сказав радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

Він висловив окрему подяку захисникам Маріуполя – морській піхоті України, підрозділам Національної поліції України і окремому полку спецпризначення "Азов", які демонструють виключну мужність і професіоналізм, захищаючи це 400-тисячне місто і закриваючи своїми тілами місцевих жителів.

"Шановні побратими, ваша мужність і героїзм, ваш виключний військовий професіоналізм дають тут нам змогу вирішити проблему Маріуполя на найвищому міжнародному рівні. Кожна хвилина, яку ви виграли, рятує жителів Маріуполя, які вибираються з міста спеціальними коридорами або залишаються в місті, яке ви тримаєте. Дякуємо вам за виключний масовий героїзм. Керівництво України спеціально працює для визволення і порятунку Маріуполя, задіюючи всі можливі і неможливі міжнародні механізми", - сказав Арестович.

Що передувало

Ввечері, 18 березня, капітан полку "Азов" Святослав Паламар повідомив, що бої за Маріуполь продовжуються. Захисники чекають приходу основних сил і деблокади.

Росіяни скинули бомбу на драмтеатр у Маріуполі ввечері, 16 березня. На той час у приміщеннях перебували сотні цивільних з дітьми.

17 березня вранці стало відомо, що бомбосховище атаку окупантів витримало – розпочалась операція з порятунку потерпілих.

16 березня окупанти також обстріляли евакуаційну колону людей, які намагалися покинути оточене місто.

Раніше жертвою ворожих ракет став пологовий будинок.

За даними міськради, щодня росіяни скидають в середньому 50-100 авіабомб.

Понад 350 тисяч маріупольців продовжують ховатися у бомбосховищах.

Збройні сили героїчно захищають Маріуполь від військ РФ. Захисники самовіддано борються за кожну вулицю.

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