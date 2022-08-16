Він зауважив, що українські воїни - "кращі спонсори гарного настрою".

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак наголошує, що операція "демілітаризація" у ювелірному стилі Збройних сил України продовжиться до повної деокупації українських територій.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Операція "демілітаризація" у ювелірному стилі ЗСУ продовжиться до повної деокупації українських територій. Наші воїни - кращі спонсори гарного настрою. Крим - це Україна", - наголосив Єрмак.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня прогриміла серія вибухів і пожежа на території аеродрому "Саки" в районі населеного пункту Новофедорівка в тимчасово окупованому Росією Криму. За даними кримських ЗМІ, одна людина загинула і ще п'ятеро постраждали. В результаті вибухів знищено щонайменше 9 літаків, аеродром виведений з ладу.

Сьогодні, 16 серпня, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив про детонацію на складі боєприпасів поблизу селища Азовське Джанкойського району в Криму. За його словами, окупантами оточено зону в радіусі 5 кілометрів від епіцентру вибухів, звідки евакуюється все цивільне населення. Детонація боєприпасів продовжується.

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