Генерал зазначив, що Москва перекинула під Курськ десятки тисяч військовослужбовців, включно з найкращими десантно-штурмовими підрозділами.

Росія планувала почати нову атаку на Україну з Курської області ще до несподіваного транскордонного вторгнення Києва, заявив в інтерв'ю CNN головнокомандувач української армії генерал Олександр Сирський.

У своєму першому телевізійному інтерв'ю в якості очільника армії генерал заявив, що, на його думку, операція "Курськ" була успішною.

"Вона зменшила загрозу наступу противника. Ми завадили їм діяти. Ми перенесли бойові дії на територію противника, щоб він відчув те, що ми відчуваємо щодня", - наголосив Сирський в інтерв'ю, в рамках якого він відверто оцінив хід війни.

Відео дня

У найдокладнішому поясненні причин вторгнення Сирський виклав основні цілі операції:

не дати Росії використати Курськ як плацдарм для нового наступу;

відволікти сили Москви з інших районів;

створити зону безпеки і запобігти транскордонному обстрілу цивільних об'єктів;

узяти військовополонених і підняти моральний дух українських військ і нації загалом.

Генерал зазначив, що Москва перекинула під Курськ десятки тисяч військовослужбовців, включно з найкращими десантно-штурмовими підрозділами.

Операція в Курській області - деталі

Минулого місяця українські війська увірвалися в Курськ під час транскордонного вторгнення, яке застало зненацька навіть американських чиновників. Це стало сигналом того, що, незважаючи на перевагу Росії в чисельності особового складу і бронетехніки, у її збройних сил є вразливі місця.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна "багато чого" досягла у своєму наступі на Курському напрямку на території Росії. Однак, на його думку, важко сказати, як розвиватиметься ситуація далі.

Вас також можуть зацікавити новини: