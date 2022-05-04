Окупаційні війська Росії вже на території "Азовсталі". Водночас зв'язок із українськими захисниками вже відновлено.
Про це повідомив голова делегації України на переговорах з Росією, народний депутат і голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у коментарі "Радіо Свобода".
"Другий день тривають спроби штурму заводу. Російські війська на території "Азовсталі" перебувають вже", – зазначив Арахамія з посиланням на слова командира полку "Азов".
Подробиць він не навів.
Інформація про прорив загарбників на "Азовсталь" з'явилася у ЗМІ сьогодні.
У зведенні Генштабу станом на 18:00 зазначалося, що російські загарбницькі війська здійснюють спроби знищення українських підрозділів в районі "Азовсталі" у Маріуполі. Водночас росіяни не мають успіху.
Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що інформація про прорив окупантів на "Азовсталь" потребує уточнення.