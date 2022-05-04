Спроби наступу на завод відбуваються вже другий день, запевнив нардеп.

Окупаційні війська Росії вже на території "Азовсталі". Водночас зв'язок із українськими захисниками вже відновлено.

Про це повідомив голова делегації України на переговорах з Росією, народний депутат і голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у коментарі "Радіо Свобода".

"Другий день тривають спроби штурму заводу. Російські війська на території "Азовсталі" перебувають вже", – зазначив Арахамія з посиланням на слова командира полку "Азов".

Подробиць він не навів.

Інформація про прорив загарбників на "Азовсталь" з'явилася у ЗМІ сьогодні.

У зведенні Генштабу станом на 18:00 зазначалося, що російські загарбницькі війська здійснюють спроби знищення українських підрозділів в районі "Азовсталі" у Маріуполі. Водночас росіяни не мають успіху.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що інформація про прорив окупантів на "Азовсталь" потребує уточнення.

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