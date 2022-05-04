Наразі ворог не мав успіху у намаганні взяти під контроль завод.

Російські загарбницькі війська здійснюють спроби знищення українських підрозділів в районі "Азовсталі" у Маріуполі.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ станом на 18.00 у Facebook.

"Триває блокування та спроби знищення наших підрозділів в районі "Азовсталі" у Маріуполі. В окремих районах, за підтримки авіації, ворог поновив наступ з метою взяття під контроль території заводу. Успіху не має", - йдеться у повідомленні.

Крім того, противник продовжує ведення наступальних дій у Східній операційній зоні.

"Командування російських військ намагається наростити темпи наступу на сході України з метою виходу на адміністративні межі Луганської та Донецької областей, а також розвинути наступ на Запорізькому та Криворізькому напрямках", - наголошується у повідомленні.

Так, з метою досягнення визначених цілей противник намагається завдавати втрат підрозділам Сил оборони, проводить перегрупування та посилення своїх військ, нарощує систему вогневого ураження та матеріально-технічного забезпечення.

До того ж, ворог активізував завдання ракетно-бомбових ударів з метою руйнування транспортної інфраструктури України.

Також, на Донецькому напрямку основні зусилля ворога зосереджені на веденні наступу на населені пункти Лиман, Оріхове, Попасна, Велика Новосілка, Гуляйполе, Комишуваха та Оріхів.

При цьому, протягом дня на Лиманському напрямку противник здійснював безуспішні спроби закріпитись в населеному пункті Олександрівка.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти вели наступ у напрямку населеного пункту Воєводівка, але успіху не мали.

На Попаснянському напрямку ворог намагався розширити контроль над населеним пунктом Оріхове, успіху не має.

"З метою сковування дій підрозділів сил оборони противник здійснює обстріли позицій наших військ практично уздовж усієї лінії зіткнення. Завдає авіаційні удари у районах населених пунктів Авдіївка, Маріуполь, Сєвєродонецьк, Краматорськ і Гуляйполе", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на Новопавлівському напрямку окупанти здійснили спробу штурму населеного пункту Новосілка. "Ворог зазнав втрат і відступив", - сказано у повідомленні.

Разом з тим, з метою посилення угруповання військ противник здійснює перекидання техніки та особового складу залізничним транспортом.

"На Південнобузькому і Таврійському напрямках окупанти, силами окремих підрозділів 8-ї та 49-ї загальновійськових армій, 22-го армійського корпусу, берегових військ чорноморського флоту, повітряно-десантних військ ведуть бойові дії з метою утримання тимчасово зайнятих територій та створення умов для активізації наступальних дій у напрямках Херсон – Миколаїв та Херсон – Кривий Ріг", - йдеться у повідомленні.

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