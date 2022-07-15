Даний список підтверджений СБУ, Міноборони, МВС та іншими держорганами безпеки в спільній заяві.

З дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну війна триває не тільки на фронті, а й на інформаційному та цифровому напрямках. Ворог намагається посіяти зраду та розхитати українське суспільство.

На це працює низка нібито незалежних Telegram-каналів, роботу яких координує Кремль через свої спецслужби, розповідають у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Зокрема мовиться про "Легетимный", "Сплетница", "Картель", "Резидент", "Наблюдатель", MediaPost, "Женщина с косой" та інші телеграм-канали, список яких час від часу доповнюється. У заяві також наголошується, що ряд цих каналів для розкрутки замовляє рекламу в українських пабліках.

Звертаємо увагу власників і редакторів усіх українських видань, що підтримка таких ресурсів є пособництвом ворогові і буде переслідуватися відповідно до законодавства – попереджає СБУ.

Сьогодні для більшості українців одним з головних джерел інформації стали месенджери з їх офіційними спільнотами: Telegram, Viber та інші. У Мінцифри заявили, що це впливає на мобільну мережу і пояснили, як розвантажити її.

Також у Держспецзв'язку ділилися корисною інформацією щодо VPN-сервісів. У період війни слід захистити себе і в інформаційному просторі, особливо жителям тимчасово захоплених територій.

Вас також можуть зацікавити новини: