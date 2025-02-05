Загарбники атакували житловий недобудований будинок.

Ввечері 5 лютого російська армія завдала по Одеській області ракетного удару. За попередніми даними, загинув чоловік, ще одна людина - у лікарні.

Зокрема, у Повітряних силах ЗС України о 18:49 попередили про активність ворожої тактичної авіації на південному та південно-східному напрямку та є загроза застосування авіаційних засобів ураження. Також йшлося про балістичну загрозу. Водночас моніторинговий Telegram-канал "Повітряна тривога" повідомив про загрозу авіації з моря, та заявив, що всім потрібно перебувати в укриттях - ворог запустив ракету по низькій висоті.

"Треш просто", - потім написали у "Повітряній тривозі".

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Згодом очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер заявив, що ворог атакував регіон ракетою.

"В Одеському районі внаслідок російської ракетної атаки по житловому недобудованому будинку загинув чоловік, ще один - у тяжкому стані в лікарні", - повідомив посадовець.

За його даними, обидва чоловіка були на вулиці. Вони випадково проходили поруч із будинком.

На місці працюють екстрені служби.

У соціальних мережах повідомляють, що у передмісті чоловік загинув від страшних поранень - йому нібито в результаті прильоту відірвало голову та ногу. Також йдеться, що постраждала цивільна інфраструктура.

Удари РФ по Одесі

Як повідомляв УНІАН, нещодавно, ввечері 31 січня, російські окупанти завдали по Одесі ракетного удару. Внаслідок удару в місті постраждало 7 людей, в тому числі співробітниця готелю "Бристоль" на вулиці Італійській. Цей готель - одна з найбільш старовинних будівель Одеси. В епіцентрі ракетного удару також були норвезькі дипломати.

Згодом стало відомо, що об’єктом ракетної атаки став історичний центр Одеси, внесений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Значних руйнувань, масштаби яких поки що не встановлено, зазнала будівля готелю "Бристоль". Вибухова хвиля пошкодила найближчі історичні будівлі - різного ступеня пошкоджень зазнали близько 15 культурних пам’яток. Основні пошкодження - це вибиті віконні шибки та зміщене столярне заповнення. Серед постраждалих об’єктів дві пам’ятки національного значення: Філармонія (Нова Біржа), будинок Вучині (вул. Італійська, 19). А також постраждали будівлі двох музеїв: західного та східного мистецтва і філія Літературного музею (Будинок Сікара).

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