Голова Ради резервістів Сухопутних військ зауважив, що на даному етапі спроба російського прориву відбита.

Для ворога Куп’янськ цікавий в декількох моментах. Росіяни хочуть отримати контроль над Лимано-Куп’янським плацдармом, вийти в район Оскільського водосховища та намагаються захопити важливий для них логістичний залізничний вузол. Про це в етері телемарафону розповів, військовий експерт, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

"Вони сподіваються все таки Лимано-Куп’янський плацдам взяти під контроль. Сподіваються вийти в район Оскільського водосховища - це теж довга водна перешкода, там майже 80 км. А сам Куп’янськ для них цікавий тим, що вони все таки намагатимуться паралельно з ним зайняти і Куп'янськ-Вузловий - це по суті вузлова залізнична станція. З урахуванням того, що ворог максимально прив’язує всю свою логістику до залізничних вузлів - це для них вкрай важливо", - акцентував Тимочко.

Він додав, що була різна суперечлива інформація про спробу російського прориву біля Куп’янська.

Відео дня

"Але, на даному етапі, ситуація там врегульована. Бо ми знаємо, всі атаки відбиті. І про це по суті заявляють всі, включно з росіянами", - підкреслив Тимочко.

За його словами, російські окупанти мають завдання повернути під контроль українські території, які раніше були звільнені Силами оборони України. Він зазначив:

"Є наказ Путіна на те, щоб зайняти всі землі України - ті території, які були окуповані російськими військами, повторно. Звичайно, що Куп’янський напрямок - це є Харківський напрямок і для ворога також є такий з пріоритетних. Але все ж таки, ворог буде зараз максимально намагатися посилити свою роботу безпосередньо на Донеччині. Бо Донецький напрямок для ворога вкрай важливий не тільки з військової точки зору, але й з військово-політичної".

Військовий звернув увагу, що в крайній тиждень вже неодноразово спостерігається, як ворог не тільки на Куп’янському напрямку, намагається проводити атаки із залученням великої кількості бронетехніки, зокрема, БМП, МТЛБ, танки.

"Стає зрозуміло, що вони намагаються зараз використати той час, поки ще не повністю розтопилися грунтові дороги, доки немає бездоріжжя. Той ресурс, який вони до цього часу накопичували, зараз намагаються задіяти ефективно і масовано. Раніше ми спостерігали наступи піхоти, за підтримки авіації та артилерії. А зараз бачимо, що ворог пробує за рахунок бронегруп", - додав Тимочко.

Війна в Україні - ситуація біля Куп'янська

Як писав УНІАН, 13 листопада, за повідомленням Генштабу ЗСУ, російські окупанти біля Куп'янська здійснили спробу прорвати українську оборону. Зазначалось, що противник атакував штурмовими групами в чотири хвилі, а також задіяв близько 15 одиниць техніки - танки, бойові броньовані машини та установку розмінування УР-77. При цьому частина російських солдатів була переодягнена у форму зразка ЗСУ - це є порушенням законів та правил ведення війни і воєнним злочином.

Вказувалося, що Сили оборони зупинили прорив окупантів та знищили ворожу техніку.

Вас також можуть зацікавити новини: