В результаті ворожого обстрілу частина будинків у селі в Запорізькій області непридатні для життя.

Російські окупанти обстріляли село Веселянка на Запоріжжі, внаслідок чого були пошкоджені кілька десятків будинків, серед мирних мешканців є травмовані.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Національної поліції України.

Зазначається, що 26 березня російські війська здійснили артобстріл з ворожої техніки по домівках мирного населення села Веселянка Запорізького району.

"Внаслідок обстрілу пошкоджено лінії електропередач, вражено кілька десятків приватних будинків. В результаті - частина з них непридатні для життя та знаходяться в аварійному стані, інші - мають пошкодження різного ступеню", - мовиться у дописі.

Крім того, внаслідок обстрілу є травмовані громадяни.

"Ворожому нападу піддалися також інші об'єкти інфраструктури, більшість з яких повністю зруйновані", - йдеться у повідомленні.

За усіма фактами воєнних злочинів слідчі розпочаті кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".

Нагадаємо, війська Російської Федерації вдерлися в Україну рано-вранці 24 лютого.

Супротивник спершу скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, Київ, а також міста, які знаходяться поруч - Гостомель, Бучу та Ірпінь.

26 березня стало відомо, що ворог обстріляв місто Боярка, були пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівка, гаражі та інша нерухомість. За попередніми відомостями, поранені чотири мирних жителі, зокрема, одна дитина.

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