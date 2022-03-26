В результаті ворожого обстрілу Боярки є руйнування, розпочато кримінальне провадження.

В Київській області окупанти обстріляли місто Боярка (знаходиться під столицею), за попередніми даними, поранені чотири мирних жителі, зокрема одна дитина.

Після обстрілу Фастівська окружна прокуратура розпочала кримінальне провадження по ст. 438 Кримінального кодексу (Порушення законів та звичаїв війни), йдеться в Telegram-каналі Київської обласної прокуратури.

У відомстві додали, що російські військові 26 березня обстріляли місто Боярка, пошкоджені приватні будинки, а також багатоповерхівка, гаражі та інша нерухомість.

"…Такі дії російських військ становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення та суперечать нормам міжнародного гуманітарного права…", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, РФ вдерлася в Україну 24 лютого рано-вранці. Супротивник спершу атакував військові об'єкти, а потім і мирні населені пункти, зокрема Київ.

26 березня стало відомо, що у Київській області супротивник знову відкрив вогонь по населених пунктах з артилерії, було зруйновано щонайменше п'ять будинків.

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