Міністр уточнив, мешканці яких регіонів можуть отримати зброю для захисту України.

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну десятки тисяч цивільних громадян отримали зброю.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, передає ТСН.

Очільник МВС нагадав, що раніше було ухвалено закон про забезпечення участі цивільних осіб у захисті країни у період воєнного часу, який надає можливість отримання вогнепальної зброї цивільними.

За словами міністра, кожен громадянин України може звернутися до поліції, довести, що він дійсно працює на захист України, працює або перебуває в лавах територіальної оборони, добровольчих формувань, територіальних громад, та отримати відповідну зброю, насамперед - автоматичну.

"Ми вже видали кілька десятків тисяч автоматів у всій країні", - каже Монастирський.

Він додав, що наразі зброю планують роздавати населенню на Рівненщині та Волині - з огляду на загрозу з Білорусі.

"Обов'язково зброя роздається також у Харківській області, у тих областях, які є прифронтовими, а також у Києві та Київській області", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував російським солдатам здатися і вижити.

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