Він обіцяє гідне поводження з тими, хто здасться.

Президент України Володимир Зеленський запропонував російським солдатам здатися і вижити.

Про це йдеться в його відеозверненні, розміщеному в Telegram-каналі Офісу президента.

"Я хочу сказати російським солдатам. Тим, які вже зайшли на нашу землю, і яких ще тільки збираються відправити воювати проти нас. Російські строковики, послухайте мене особливо уважно. Російські офіцери, ви-то все вже зрозуміли. В України ви нічого не заберете. Ви будете забирати життя. Вас дуже багато. Але і ваше (життя - УНІАН) теж заберуть", - сказав Зеленський.

Він запитав у росіян, заради чого і навіщо їм гинути.

"Я знаю, що ви хочете вижити. Ми чуємо в перехопленнях ваших розмов, що ви насправді думаєте про цю війну, про цю ганьбу і про свою державу. Ваші розмови один з одним, ваші дзвінки додому рідним - ми чуємо все це. Ми робимо висновки, ми знаємо, хто ви такі", - зазначив президент.

Зеленський запропонував їм зробити вибір, який допоможе зберегти їхнє життя.

"Я пропоную вам вибір. Від імені українського народу ми даємо вам шанс, шанс вижити. Якщо здастеся нашим силам, ми будемо поводитися з вами так, як і належить поводитися з людьми. Саме з людьми - гідно. Як з вами не поводилися у вашій армії. І як ваша армія не поводиться з нашою. Вибирайте!"- закликав президент України.

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