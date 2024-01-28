Зараз немає жодних фактів, які б пролили світло на обставини падіння Іл-76, зауважив Подоляк.

Росіяни активно маніпулюють темою падіння літака Іл-76 у Бєлгородській області, аби загальмувати процес передачі Україні систем ППО. Таку думку висловив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

В ефірі телемарафону він наголосив, що зараз немає жодних фактів, які б пролили світло на обставини падіння Іл-76. Радник голови ОП також зауважив, що невідомо, хто саме перебував на борту літака, оскільки росіяни активно протидіють проведенню міжнародного розслідування.

"Дивно, чому після двох років війни вони активно це розкручують. Що я в цьому вбачаю? Дві речі. Перша – загальмувати передачу Україні системи ППО. В останні місяці ми бачимо велику кількість російських літаків, які були знищені. Тобто для РФ важливо, щоб цього не було, щоб Україна не мала можливості збивати російські літаки чи використовувати протиракетні системи по лінії фронту", – пояснив Подоляк.

Водночас, за його словами, росіяни можуть переслідувати й іншу мету, а саме – зменшення уваги цивілізованого світу до порушення правил ведення війни та конвенцій з боку окупаційних військ РФ.

Падіння Іл-76: це варто знати

24 січня на території Бєлгородської області Росії впав літак Іл-76. Росіяни повідомили, що загинули десятки людей. РосЗМІ активно розповсюджують інформацію про те, що на борту були українські військовополонені, яких везли на обмін.

Згодом у ГУР підтвердили, що того дня дійсно мав відбутися обмін – Україна виконала свою частину домовленостей, привезла російських полонених на обумовлене місце, проте обмін так і не відбувся.

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов наголосив, що ситуація все ще до кінця не зрозуміла. За його словами, є низка сумнівних деталей у заявах РФ. Зокрема, росіяни "не показали поля, усіяні трупами і рештками, як мали б це показати, щоб максимально звинуватити Україну".

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