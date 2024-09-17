Війна РФ проти України нібито призвела до "‎спустошення"‎ запасів Пентагону.

Пакети американської військової допомоги для ЗСУ в останні місяці були меншими, оскільки запаси зброї та обладнання Пентагону скоротилися. Про це повідомляє CNN.

"Йдеться про запаси, які ми маємо, про що (українці, – УНІАН) просять і про те, чи можемо ми задовольнити ці запити тим, що маємо зараз", – приводить агенція слова одного з чиновників.

Як повідомляє CNN, поповнення запасів також є проблемою. Раніше зазначалось, що у США нарощується виробництво зброї, зокрема, 155-мм боєприпасів та зенітних ракетних комплексів Patriot.

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Ця зброя призначена як для постачання Києву, так і для поповнення американських запасів. "Але це багаторічний процес, який не зможе швидко задовольнити зростаючий попит", – йдеться у матеріалі.

До початку війни в Україні США кожен місяць виробляли приблизно 15 тис. 155-мм артилерійських снарядів.

Після відкриття нових заводів і виробничих ліній ці показники збільшились до 40 тис. снарядів, але Пентагону все одно знадобиться більше року, щоб досягти своєї мети – виробляти 100 тис. снарядів щомісяця.

CNN нагадує, що у квітні Пентагон оголосив про відправку зброї та обладнання на суму до $1 млрд безпосередньо зі складів США до України. Це відбулося після того, як у Конгресі ухвалили додатковий пакет фінансування.

Однак з тих пір вартість жодного нового пакету військової допомоги не перевищувала $400 млн, а більша частина взагалі коштувала від $125 до $250 млн.

Військова допомога Україні – останні новини

Американська допомога для України майже на $6 млрд може "згоріти" до кінця місяця. Щоб цього не трапилось, Конгрес повинен ухвалити рішення щодо розширення повноважень Пентагону з постачання зброї Україні.

У Пентагоні розглядають й інші варіанти того, як можна захистити допомогу нашій країні, якщо у Конгресі не проголосують за фінансування.

У свою чергу, президент Володимир Зеленський закликав США не затримувати постачання військової допомоги, адже кожна така затримка призводить до погіршення ситуації на фронті.

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