Пакети американської військової допомоги для ЗСУ в останні місяці були меншими, оскільки запаси зброї та обладнання Пентагону скоротилися. Про це повідомляє CNN.
"Йдеться про запаси, які ми маємо, про що (українці, – УНІАН) просять і про те, чи можемо ми задовольнити ці запити тим, що маємо зараз", – приводить агенція слова одного з чиновників.
Як повідомляє CNN, поповнення запасів також є проблемою. Раніше зазначалось, що у США нарощується виробництво зброї, зокрема, 155-мм боєприпасів та зенітних ракетних комплексів Patriot.
Ця зброя призначена як для постачання Києву, так і для поповнення американських запасів. "Але це багаторічний процес, який не зможе швидко задовольнити зростаючий попит", – йдеться у матеріалі.
До початку війни в Україні США кожен місяць виробляли приблизно 15 тис. 155-мм артилерійських снарядів.
Після відкриття нових заводів і виробничих ліній ці показники збільшились до 40 тис. снарядів, але Пентагону все одно знадобиться більше року, щоб досягти своєї мети – виробляти 100 тис. снарядів щомісяця.
CNN нагадує, що у квітні Пентагон оголосив про відправку зброї та обладнання на суму до $1 млрд безпосередньо зі складів США до України. Це відбулося після того, як у Конгресі ухвалили додатковий пакет фінансування.
Однак з тих пір вартість жодного нового пакету військової допомоги не перевищувала $400 млн, а більша частина взагалі коштувала від $125 до $250 млн.
Військова допомога Україні – останні новини
Американська допомога для України майже на $6 млрд може "згоріти" до кінця місяця. Щоб цього не трапилось, Конгрес повинен ухвалити рішення щодо розширення повноважень Пентагону з постачання зброї Україні.
У Пентагоні розглядають й інші варіанти того, як можна захистити допомогу нашій країні, якщо у Конгресі не проголосують за фінансування.
У свою чергу, президент Володимир Зеленський закликав США не затримувати постачання військової допомоги, адже кожна така затримка призводить до погіршення ситуації на фронті.