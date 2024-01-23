Все частіше на аеродром завозять особовий склад з місцевого вокзалу, машини перевіряються по 30 хвилин мінімум і тільки тоді можуть заїжджати на територію.

Партизанський рух українців і кримських татар "Атеш" розвідав територію навколо аеродрому в Джанкої, об'єкт вкрай ретельно охороняється силами окупантів. У своєму Telegram-каналі вони опублікували фотографії та відео аеродрому.

"Наші агенти пройшлися навколо всієї території аеродрому. Примітно, що військовий об'єкт вкрай ретельно охороняється силами окупантів", - йдеться в повідомленні.

Партизани відзначили, все частіше на аеродром завозять особовий склад з місцевого вокзалу. Зокрема, велика кількість Камазів була зафіксовано при в'їзді на територію аеродрому. Так само туди завозять для транспортування бойові машини піхоти.

В "Атеш" підкреслили, що машини на КПП, яке всіяне камерами, перевіряються по 30 хвилин мінімум і тільки тоді можуть заїжджати на територію.

"Ми змогли зафіксувати ті машини, які не перевірялися. Велика ймовірність про наявність в них дуже важливий персон рівня від комбрига і вище. Намагаються пересуватися на цивільних машинах. Ми вивчили графік роботи даного "командира", - заявили в русі.

Робота "Атеш" в Криму - деталі

Раніше "Атеш" зафіксувало перекидання через залізничний вокзал в Євпаторії танків Т-62. Зокрема, було зафіксовано перекидання десятка танків Т-62 і стільки ж БРЕМ-1 з рем-КЛ. Партизани відзначили, що БРЕМ-1 призначена для евакуації застряглої і пошкодженої техніки (БТР, БМП, БМД, танків та ін), в тому числі і з-під вогню противника, а БРЕМ-1 призначена для проведення ремонту, надання допомоги водіям у проведенні технічного обслуговування і теж евакуації армійської автомобільної техніки.

Крім того, партизани зафіксували перекидання носія надзвукових ракет "Онікс" в окупованому Севастополі. У своєму Telegram-каналі вони опублікували фотографії з міста. Стверджувалося, що на них зображено перекидання двох самохідних пускових установок "СПУ 340П" також відомих як Береговий ракетний комплекс "Бастіон-П".

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