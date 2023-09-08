Лігво "єдиноросів" в окупованих Пологах "підсмажилося" / фото УНІАН, Олег Куцький

У тимчасово окупованому місті Пологи Запорізької області знищено штаб партії "Єдина Росія". Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Пекельні псевдовибори на тимчасово окупований територіях продовжуються. Штаб "Єдиної Росії" у Пологах - все! Подейкують, що ураження він зазнав акурат тоді, коли результати там "малювали" партійники з Пензи. Окупанти такі недолугі, що ніяк не зрозуміють: свій вибір наші люди давно зробили", - заявив він.

Згодом Федоров додав, що місцеві підтверджують знищення штабу єдиноросів у Пологах. 

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"Мелітопольці додають: Мелітополь ледве встигає приймати підгорілих окупантів. Але є нюанс. Дехто поїхав у шпиталь, а дехто - прямо в морг", - зазначив мер Мелітополя.

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Псевдовибори росіян на окупованих територіях - що відомо

Як повідомляв УНІАН, на початку  вересня вороги намагаються провести "вибори" до окупаційної влади. 

Вранці, 8 вересня, Федоров заявив, що в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області прогриміли вибухи і були руйнування. Зокрема, він зазначив, що два потужні вибухи пролунали опівночі на території Бердянського муніципального ліцею, де ворог розташував одну з "виборчих дільниць".

Ввечері, 8 вересня, джерела УНІАН в Службі безпеки України заявили, що до вибухів у Бердянську причетна СБУ. Окупанти істерично вирішують, як захиститися від нових "бавовн" у виконанні СБУ.

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