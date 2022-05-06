4 травня почалась раптова перевірка Збройних сил Білорусі.

Ознак підготовки Білорусі до нападу на Україну наразі немає.

Про це на брифінгу 5 травня заявив речник Міністерства оборони США Джон Кірбі.

"Немає ознак того, у Білорусі є наміри… взяти активну участь у війні проти України, і я дозволю називати це (перекиданням військ – ред.) навчанням. Але ми не відстежуємо ознаки того, що вони планують чи мають намір брати безпосередню участь у війні", - сказав Кірбі.

Що передувало

4 травня почалась раптова перевірка Збройних сил Білорусі. Війська республіки продовжують прикривати ділянки українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях.

За даними українського Генштабу, з метою перевірки готовності до виконання завдань за призначенням, один ракетний дивізіон зі складу 465-ї ракетної бригади здійснює переміщення з пункту постійної дислокації до району призначення.

Водночас у Білорусі стверджують, що відповідні заходи мають навчальний характер і не становлять загрози ні для європейської спільноти в цілому, ні для сусідніх країн зокрема.

У британській розвідці припустили, що Росія, найімовірніше, прагнутиме роздути загрозу, яку представляють для України навчання білоруських військ. Інформаційні вкиди окупантів спрямовані на те, щоб розтягнути українські сили на півночі, не даючи їм можливості брати участь у битві за Донбас.

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