Міноборони США розглядає 1300 пропозицій від 800 компаній щодо нових інноваційних озброєнь.

Міністерство оборони США в даний час розглядає 1300 пропозицій від 800 компаній щодо нових інноваційних озброєнь і комерційних можливостей, які вони могли б розробити і виробити для України, щоб використовувати її в боротьбі проти вторгнення Росії.

Очікується, що в найближчі тижні Пентагон прийме рішення про те, які ідеї він буде реалізовувати, що в кінцевому підсумку може призвести до виробництва для України, а також для Збройних сил США, повідомляє CNN.

Пропозиції, запитані Міністерством, зосереджені навколо ключових областей, включаючи засоби протиповітряної оборони, протитанкові, протипіхотні, берегові, протитанкові, безпілотні авіаційні системи, контрбатарейний і захищений зв'язок, які були визначені Україною як ключова військова потреба.

Вони були запитані в рамках широкої ініціативи Міністерства оборони щодо "виконання пріоритетних запитів України на допомогу в галузі безпеки", відповідно до початкового запиту ідей спрямованої промисловості. Мета полягає в тому, щоб отримати ідеї та інформацію, щоб прискорити виробництво і наростити більше потужностей на промисловій базі, оскільки тепер вона прийнята США і їх союзниками, ймовірно, доведеться підтримувати Україну ще довго після того, як її власні існуючі запаси зброї закінчаться.

Це відбувається на тлі того, що Пентагон продовжує багаторазові поставки зброї на мільярди доларів. У четвер президент Джо Байден заявив, що США незабаром оголосять про нову допомогу на суму 800 мільйонів доларів, включаючи системи протиповітряної оборони і наступальні озброєння. На даний момент США виділили Україні допомогу в області безпеки на суму 6,1 мільярда доларів після вторгнення Росії 24 лютого. США працюють з більш ніж 50 іншими країнами, щоб з'ясувати, яку зброю вони можуть запропонувати.

Перевага віддавалася російській зброї, тому що українські сили знайомі з цими системами і не потребують навчання. Але в міру того, як війна тривала, було надано більш сучасну зброю, і українські сили пройшли навчання в сусідніх країнах.

План відділу щодо потенційних нових виробничих контрактів відображає деяку терміновість, оскільки він шукає потенційні поставки в діапазоні від менше 30 до більше 180 днів. Він також просить компанії детально описати, на якому типі повітряної, наземної або морської платформи може бути розгорнуто їх зброю, і чи є у них вже щось у виробництві.

"Зокрема, Міністерство вивчає варіанти, які дозволили б прискорити виробництво і наростити додаткові потужності на промисловій базі для зброї і спорядження, які можна швидко експортувати, розгортати з мінімальною підготовкою і які довели свою ефективність на полі бою", — йдеться в повідомленні Міністерства оборони.

Пентагон створив детальну бюрократичну структуру для оцінки потреб України і намагається прискорити їх постачання. Нова "старша інтеграційна група" з високопосадовців аналізує останні оперативні потреби України.

Фінансування потенційно може надійти з ініціативи сприяння безпеці України, яка представляє собою банк на суму майже 1 мільярд доларів для укладення контрактів на постачання зброї для України. Контракти на суму майже 240 мільйонів доларів були укладені в самих різних областях, від безпілотників Switchblade до безпечних пристроїв зв'язку.

Нагадаємо, спікер Пентагону Джон Кірбі заявив, що в США не бачать можливості завершення війни в Україні до кінця року. Він вказав, що президент Російської Федерації Володимир Путін має намір продовжувати атаку.

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