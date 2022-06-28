Москва дійсно може завершити війну, – Подоляк пояснив, як саме.

Росія дійсно може завершити війну в Україні в будь-який момент, якщо її керівництво раптом стане адекватним.

Про це написав у Твітер радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у відповідь на заяву прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова про можливість закінчення військових дій до кінця доби.

"Знову Z-ультиматуми? Не Україна почала цю війну, щоб припинити її "за наказом". Закінчити війну можуть у Москві в будь-який момент, просто повернувшись до адекватності: перестати відправляти ракети по містах, відвести війська та відмовитися від "ядерної пропаганди", - наголосив Подоляк.

Раніше Пєсков цинічно заявив, що війна в Україні закінчиться, якщо у Києві віддадуть наказ про складення зброї та капітулюють.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський на саміті G7 заявив, що хоче завершити розв'язану Росією війну до кінця 2022 року.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що події, які ознаменують переломний момент у війні проти Російської Федерації, очікуються вже з початку серпня. Бойові дії до кінця року знизяться до мінімуму.

Довідка УНІАН. Війська Росії вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого, проте не оголошували війну, а назвали свої дії "спецоперацією", зокрема, для "денацифікації" наших громадян. Проти нашої країни, зокрема, воювали кадирівці.

Спочатку вороги бомбили військові об'єкти, а потім атакували й цивільні.

Українські воїни давали гідну відсіч ворогові. Генштаб Збройних сил України повідомляв, що станом на 28 червня на нашій землі ліквідували приблизно 35250 ворогів.

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