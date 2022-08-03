Україна використовують систему HIMARS "з вражаючою точністю" та ефективністю.

Вашингтону знову довелося спростовувати брехню російського міністерства оборони про нібито знищені РСЗВ HIMARS.

Про це пише Reuters.

"Нам відомо про ці останні твердження міністра (оборони - ред.) Шойгу, і вони знову явно помилкові", — заявив виконуючий обов'язки представника Пентагону Тодд Брессейл.

У той же час він додав, що Україна використовують систему HIMARS "з вражаючою точністю" і ефективністю.

"Українці використовують з вражаючою точністю і ефективністю кожну з високоточних ракетних систем, які США, наші союзники і партнери надали їм для захисту від жорстокого злочинного вторгнення Росії", - відповів Брессейл.

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська зосередилися на захопленні Донбасу. Ворог в результаті штурмів має частковий успіх на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Водночас спроби просування противника напрямках Роти-Вершина, Володимирівка – Яковлівка, Клинове – Зайцеве та Покровське – Бахмут успішно відбиті. Окупанти з втратами відійшли назад.

Також ЗС РФ вели штурмові дії в напрямку Мінеральне - Авдіївка, успіху не мали, відійшли.

Наступи росіян на Краматорському та Харківському напрямках успішно відбиті.

В результаті точних ракетних ударів ЗСУ по складах окупантів в Херсонській області Росія почала перекидати на південь додаткові підрозділи і зараз зайняла оборонну позицію.

За словами екс-заступника начальника Генштабу, генерал-лейтенанта Ігоря Романенка, РФ могла змінити план наступу на Україну, намагаючись захопити південні області.

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