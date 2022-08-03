Вашингтону знову довелося спростовувати брехню російського міністерства оборони про нібито знищені РСЗВ HIMARS.
Про це пише Reuters.
"Нам відомо про ці останні твердження міністра (оборони - ред.) Шойгу, і вони знову явно помилкові", — заявив виконуючий обов'язки представника Пентагону Тодд Брессейл.
У той же час він додав, що Україна використовують систему HIMARS "з вражаючою точністю" і ефективністю.
"Українці використовують з вражаючою точністю і ефективністю кожну з високоточних ракетних систем, які США, наші союзники і партнери надали їм для захисту від жорстокого злочинного вторгнення Росії", - відповів Брессейл.
Війна в Україні: актуальні дані
Російські війська зосередилися на захопленні Донбасу. Ворог в результаті штурмів має частковий успіх на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
Водночас спроби просування противника напрямках Роти-Вершина, Володимирівка – Яковлівка, Клинове – Зайцеве та Покровське – Бахмут успішно відбиті. Окупанти з втратами відійшли назад.
Також ЗС РФ вели штурмові дії в напрямку Мінеральне - Авдіївка, успіху не мали, відійшли.
Наступи росіян на Краматорському та Харківському напрямках успішно відбиті.
В результаті точних ракетних ударів ЗСУ по складах окупантів в Херсонській області Росія почала перекидати на південь додаткові підрозділи і зараз зайняла оборонну позицію.
За словами екс-заступника начальника Генштабу, генерал-лейтенанта Ігоря Романенка, РФ могла змінити план наступу на Україну, намагаючись захопити південні області.