Рано поки давати будь-які оцінки діям росіян на Херсонському напрямку, зазначили в Міністерстві оборони США.

США бачать, як російські війська зміцнюють оборонні рубежі в Херсонській області. Разом з тим на півдні триває контрнаступ ЗСУ.

Як зазначила на брифінгу прес-секретар Пентагону Сабріна Сінгх, давати будь-які оцінки анонсованому Росією виведенню військ з правобережжя Херсонської області поки зарано.

"Ми бачили, як росіяни посилюють свої оборонні рубежі, і ми бачимо, як українці продовжують контрнаступ, але мені більше нічого додати... Ми бачили деякі ознаки руху (росіян - ред.) в Херсоні, занадто рано давати оцінку повному виведенню російських військ", - сказала вона.

Контрнаступ ЗСУ на півдні

Днями ЗСУ відновили активне просування на Херсонському напрямку, разом з цим росіяни заявили про нібито заплановане відведення своїх військ з правого берега області.

Україна поки не бачить ознак того, що ворог вирішив попрощатися з обласним центром без боїв, зазначив після заяви генерала Суровікіна радник глави ОП Михайло Подоляк.

Крім того, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, Росії знадобиться не менше тижня для виведення військ. За його даними, у Херсоні та області перебуває приблизно 40 тисяч окупантів.

У Генштабі, своєю чергою, підтвердили звільнення 12 населених пунктів, зазначивши, що ворог продовжує мінування доріг та цивільної інфраструктури, а також дообладнання системи оборонних рубежів.

На думку західних аналітиків, відступ російських військ дозволить звільнити Херсонську область до річки Дніпро найближчими днями або тижнями.

За даними Генштабу, на тлі успіхів ЗСУ на півдні ворог атакував українських захисників одночасно на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Обстрілювали позиції ЗСУ і на Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

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