Під час сьогоднішньої ракетної атаки росіяни зруйнували завод американської компанії PepsiCo в Київській області.
Про це повідомляє Міністерство оборони України в офіційному мікроблозі Twitter (X). "В результаті останнього ракетного удару російських терористів був зруйнований завод PepsiCo в місті Вишневе Київської області", - йдеться в повідомленні.
Вони нагадали, що PepsiCo була включена в список спонсорів війни, оскільки продовжує працює в Росії. "Вони заплатили за ракету, що знищила їх завод, зі своїх податків в Росії", - додали в українському Міністерстві оборони.
PepsiCo внесли до списку спонсорів війни: що відомо
Ще минулої весни компанія заявила про припинення рекламної діяльності та виробництва напоїв в Росії, проте пізніше відновила їх під іншими брендами, заявляли в Національному агентстві з питань запобігання корупції.
У липні Bloomberg з'ясував, що в 2022 році виручка PepsiCo в Росії зросла на 16%, а прибуток збільшився в чотири рази.
На початку вересня PepsiCo внесли до списку міжнародних спонсорів війни. Пізніше їм оголосили бойкот у ресторанах парламенту Фінляндії.