Компанія все ще працює в Росії.

Під час сьогоднішньої ракетної атаки росіяни зруйнували завод американської компанії PepsiCo в Київській області.

Про це повідомляє Міністерство оборони України в офіційному мікроблозі Twitter (X). "В результаті останнього ракетного удару російських терористів був зруйнований завод PepsiCo в місті Вишневе Київської області", - йдеться в повідомленні.

Вони нагадали, що PepsiCo була включена в список спонсорів війни, оскільки продовжує працює в Росії. "Вони заплатили за ракету, що знищила їх завод, зі своїх податків в Росії", - додали в українському Міністерстві оборони.

Відео дня

PepsiCo внесли до списку спонсорів війни: що відомо

Ще минулої весни компанія заявила про припинення рекламної діяльності та виробництва напоїв в Росії, проте пізніше відновила їх під іншими брендами, заявляли в Національному агентстві з питань запобігання корупції.

У липні Bloomberg з'ясував, що в 2022 році виручка PepsiCo в Росії зросла на 16%, а прибуток збільшився в чотири рази.

На початку вересня PepsiCo внесли до списку міжнародних спонсорів війни. Пізніше їм оголосили бойкот у ресторанах парламенту Фінляндії.

Вас також можуть зацікавити новини: