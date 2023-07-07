Західні компанії знаходяться під тиском громадськості, щоб піти з Росії. Компанії Mars бажання заробляти криваві гроші в РФ вилізло боком - там її перевіряють на фінансування ЗСУ.

Американські компанії Mondelez, Mars і PepsiCo продемонстрували в минулому році бурхливе зростання продажів у Росії. Вони залишилися на ринку країни-агресора, незважаючи на розв'язану Росією кровопролитну війну проти України.

Так, згідно з даними, поданими до податкової інспекції Росії, продажі Mondelez Rus' виросли на 38% в минулому році, до 92 млрд рублів (1,1 мільярда доларів). Компанія в результаті збільшила загальний прибуток більш ніж удвічі порівняно з 2021 роком, пише Bloomberg.

Рентабельність зросла завдяки ціноутворенню, зростанню обсягів і призупинення реклами, говориться в річному звіті Mondelez, додавши, що в минулому році на Росію припало 4% її консолідованої виручки.

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Компанія Mars, що прийшла в Росію на початку 90-х років, зафіксувала в минулому році зростання продажів на 14%, до 177 млрд рублів (близько $1,9 млрд), а прибуток зріс на 58% до 27 млрд рублів ($294,3 млн).

Виручка PepsiCo в Росії зросла на 16%, а прибуток збільшився в чотири рази. Виробник газованих напоїв заявив, що продажі в Росії принесуть корпорації 5% консолідованої чистої виручки в 2022 році в порівнянні з 4% роком раніше.

Виручка Unilever в Росії впала на 1%, до 85 млрд рублів ($926,5 млн), але прибуток в минулому році майже подвоївся до 9 млрд рублів ($98,1 млн). У компанії заявили, що російський підрозділ відокремлено від решти бізнесу, і прибуток не йде з країни.

Представник компанії сказав, що дії Unilever, спрямовані на скорочення бізнесу в Росії, призвели до зниження обсягів продажів приблизно на 15% в минулому році.

Продають "тільки основні продукти"

Споживчі гіганти заявили, що скорочують свій бізнес в Росії. Американські групи залишилися в Росії, оскільки вони не перебувають під санкціями. Всі троє заявили, що продаватимуть в країні-агресорі тільки "основні продукти", навіть попри те, що деякі інші компанії пішли з нього через розв'язану війну проти України.

Coca-Cola, наприклад, дійсно пішла з Росії, але її продукцію як і раніше можна імпортувати через треті країни, а також з'явилися наслідувачі газованих напоїв під російськими брендами, щоб задовольнити попит, зазначає Bloomberg.

У вересні генеральний директор PepsiCo Рамон Лагуарта заявив, що компанія призупиняє продажі таких міжнародних брендів, як 7UP і Pepsi. Підрозділ американської групи в Росії продає чіпси, соду, молоко, молочні продукти та дитяче харчування, а також місцеві продукти, такі як квас.

Решта компаній могли отримати вигоду від виходу конкурентів з ринку. "У будь-якій кризі у вас будуть переможці. Ніяких різких змін у споживчих витратах немає. Так, спад є, але колапсу в стилі Covid ми не спостерігаємо", - сказала Ліліт Геворкян, аналітик по Росії в S&P Global Market Intelligence.

Зниження продажів і бойкот

Тим не менш, неймовірне зростання продажів Mondelez починає знижуватися. Американський виробник продуктів харчування заявив, що в 2023 році він продає в Росії значно менше товарів, а обсяги продажів з січня скоротилися на двозначні цифри. У червні Mondelez заявила про скорочення масштабів своєї діяльності, припинення нових капіталовкладень, запуск нових продуктів і витрат на рекламу в Росії.

У компанії Mars також заявили, що згортають свою діяльність в Росії, проте будь-яких подробиць не повідомили. PepsiCo і зовсім від коментарів відмовилася, зазначає Bloomberg.

Компанії які виробляють споживчі товари і продовжують працювати в Росії, стикаються з бойкотами і кампаніями на деяких західних ринках. Чим довше триває війна і гине більше мирних жителів, тим сильнішим стає тиск з боку споживачів на підприємства з метою припинення діяльності в Росії.

Наприклад, Pernod Ricard припинила експорт усіх спиртних напоїв до Росії всього через кілька тижнів після своєї заяви про відновлення поставок. Компанія зіткнулася із закликами бойкотувати її в Швеції.

Компанію Mars в Росії перевіряють на фінансування ЗСУ

Тим часом, прокуратура РФ почала перевірку російського підрозділу американської корпорації Mars на предмет фінансування Збройних сил України та ухилення від сплати податків. Про це пише пропагандистське видання ТАСС із посиланням на джерело в правоохоронних органах.

"Прокуратура Підмосков'я проводить перевірку про протиправну діяльність ТОВ "Марс", зокрема компанію перевіряють на надання фінансової підтримки Збройним силам України, а також на достовірність отриманих доходів та їх відповідності сплаченим в казну РФ податковим відрахуванням", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що раніше провести перевірку щодо Mars генпрокуратуру РФ попросив глава федерального проекту з безпеки і боротьби з корупцією Віталій Бородін. Він стверджував, що компанія Mars заробляє в Росії "мільярди" і "спонсорує при цьому Україну" під виглядом гуманітарних цілей.

Корпорації Mars належать такі бренди як Bounty, Snickers, Milky Way, Twix, M&m's, Skittles. Також компанія володіє брендами жувальних гумок Orbit і Wrigley's, марками кормів для домашніх вихованців Pedigree, Royal Canin і Sheba.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення російська влада змінила своє законодавство, щоб запобігти відходу західних компаній з їхнього ринку. Так, компаніям, які мають активи в Росії, для їх продажу потрібне схвалення місцевих органів влади. Також вони повинні сплатити обов'язковий внесок до державного бюджету, навіть якщо вони позбавляються від активів безкоштовно.

Західні спонсори війни - що було раніше

Як повідомляв УНІАН, раніше Національне агентство з протидії корупції України внесло компанію Mondelez International до списку міжнародних спонсорів війни. За підсумками 2022 року прибуток російської філії Mondelez склав 339 млн доларів (+303% за рік), виручка - понад 1 млрд доларів (+38% за рік). Таким чином, бюджет країни-терориста компанія поповнила більш ніж на 61 млн доларів податків.

Також НАЗК внесло британську корпорацію Unilever до переліку міжнародних спонсорів війни. Їй належать понад 400 брендів, зокрема, Domestos, Axe, Rexona, Dove, Calve, Rama, Brooke Bond, Lipton, Crème Bonjour, CIF, Knorr, Sunsilk, Timotei, CLEAR, Чиста лінія та інші.

Протягом року війни прибуток Unilever Russia подвоївся з 4,8 млрд рублів (56 млн євро) у 2021 році до понад 9,2 млрд рублів (108 млн євро) минулого року. Податків до бюджету РФ за 2022 рік компанія заплатила близько 50 млн доларів.

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