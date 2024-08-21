27-річний командир одного з відділень 3 штурмової бригади Сергій Тягій (позивний "Рембо") розповів про бої з російськими загарбниками.

Він повернувся з Польщі, щоб долучитися до захисту України. Під час оборони Авдіївки боєць отримав важке поранення, тому зараз проходить реабілітацію. В інтерв'ю Суспільне Чернівці "Рембо" сказав, що планує повернутися на службу.

Відео дня

"У бою головне змиритися з тим, що перед артилерією ти нічого не можеш зробити. Єдине - вкопатися найглибше і лежати найнижче. Але під час стрілецького бою ми повинні бути максимально ефективними та майстерними - показати всі навички, яких набули під час підготовки", - пояснює військовий.

За його словами, під час бою моральний стан бійців залежить від командирів. Коли військові заходять на бойові позиції, то з ними знаходиться командир або сержант взводу.

"Під час виїзду на Авдіївку були обидва. Коли я був командиром відділення, то постійно тримав зв'язок із командиром взводу. Там різні коригування, коли, звідки йде ворог та в якій кількості. Мені було морально легше, бо я орієнтувався, який сектор перевірити, скільки бійців та з якою зброєю туди поставити. Було, що ворог йшов по 4-5 людей, то ми могли застосувати стрілецьку зброю. Якщо ворог у будівлі – то протитанковий гранатомет. Легше, коли командир на зв'язку: коректує боєкомплекти, воду, заміну бійці.", - каже Тягій.

Вас також можуть зацікавити новини: