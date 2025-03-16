РФ поширює нову брехню про ЗСУ, щоб зірвати переговори про перемир'я, - ISW

Аналітики зазначили, що Путін та інші провладні особи посилили поширення наративу про "воєнні злочини" ЗСУ на Курщині.

Правитель РФ Володимир Путін та його режим звинувачують українських військових нібито у воєнних злочинах у Курській області, аби зірвати переговори про 30-денне перемир’я, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

"Кремль, ймовірно, готується посилити наратив, який звинувачує українські сили у воєнних злочинах у Курській області, намагаючись дискредитувати українську армію, підірвати підтримку України Заходом і зіпсувати або затягнути прямі переговори щодо 30-денного припинення вогню, яке президент США Дональд Трамп запропонував Путіну", - йдеться у звіті.

Аналітики зазначають, що Путін, інші провладні особи та державні ЗМІ посилили заяви, звинувачуючи українські війська у скоєнні військових злочинів у Курській області.

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13 березня у відповідь на пропозицію про тимчасове припинення вогню між США та Україною Путін запитав, чи повинна Росія дозволити українським військам залишити Курську область "після того, як вони скоїли багато злочинів проти мирного населення".14 березня він повторив заяви про те, що українські війська нібито вчинили "тероризм" у Курській області.

Виконувач обов’язки губернатора Курської області Олександр Хінштейн звинуватив українські сили у військових злочинах у Курській області з початку вторгнення в серпні 2024 року, але посилили ці зусилля з лютого 2025 року, хоч ці претензії є необґрунтованими.

Путін, ймовірно, має намір використати цей наратив, неправдиво називаючи українські сили "жорстокими воєнними злочинцями" – як це зробив Кремль наприкінці 2021 та 2022 років, щоб виправдати повномасштабне вторгнення Росії в Україну – щоб зірвати або відтермінувати переговори про 30-денне припинення вогню.

"Російські ультранаціоналістичні голоси використовували звинувачення Путіна та російських державних ЗМІ щодо українських воєнних злочинів, щоб підтримати свої заклики до Росії відмовитися від будь-якого припинення вогню в Україні та виправдати жорстоке поводження з українськими силами на полі бою", - зазначають аналітики.

Перемирʼя в Україні: ви могли це пропустити

Плани щодо укладення мирної угоди про припинення вогню в Україні переходять в "оперативну фазу", заявив премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер. За його словами, підхід правителя РФ Володимира Путіна "так, але" до пропонованого припинення вогню недостатньо хороший.

Раніше підполковник ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін акцентував, що військові не розуміють, як можна забезпечити перемирʼя. Він додав, що не памʼятає, щоб під час АТО/ООС був хоч один день, коли зовсім не було порушень з боку РФ.

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