Путін погодиться на переговори тільки в разі нищівної поразки на фронті.

Єдиним фактором, який змусить російського лідера Володимира Путіна піти на переговори з Україною, є нищівна поразка Росії на полі бою. Це можливо тільки в разі достатньої військової допомоги союзників для України, зазначають аналітики Інституту вивчення війни.

Підкреслюється, що лише значні невдачі Росії на полі бою змусять Путіна переглянути здатність Росії завдати військової поразки Україні.

"Такі невдачі не відбудуться протягом кількох тижнів і, ймовірно, потребуватимуть кількох місяців або сезонів кампаній, якщо припустити, що Захід зобов'язується належно оснащувати та допомагати українським силам до такої міри, що Україна зможе успішно проводити такі операції", - зазначають аналітики.

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Водночас аналітики вказують, що рішення Росії направити ту саму переговорну групу середнього рівня на ймовірний майбутній третій раунд переговорів з Україною свідчить про те, що незацікавленість Кремля в мирних переговорах не змінилася.

"ISW продовжує оцінювати, що Кремль, як і раніше, налаштований на затягування мирних переговорів, щоб підтримати продовження наступальних операцій в Україні та домогтися додаткових поступок від України і Заходу", - наголошується у звіті.

Війна в Україні

За даними турецьких ЗМІ, цього тижня в Стамбулі заплановано мирні переговори між Росією та Україною. Попередньо делегації планують зустрітися в середу або четвер - 23-24 липня.

Росія вже підтвердила свою позицію щодо участі в третьому раунді, без будь-яких змін у переговорній групі.

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