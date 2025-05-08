Російські окупанти продовжують наступ на ряді напрямків.

З опівночі, коли мало наступити анонсоване росіянами триденне перемир’я, бойові зіткнення продовжуються по всій лінії фронту з різною інтенсивністю. Про це сказав речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що ворог менш активний на деяких напрямках, десь бойових зіткнень не було, але росіяни продовжують атаки на більш гарячих напрямках. "Тому говорити про якесь перемир’я не доводиться", - наголосив Трегубов.

Він назвав напрямки, де ворог продовжує наступати.

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"Були штурмові дії, якщо брати від опівночі, коли вони начебто оголосили про перемир’я, на Лиманському, Вовчанському напрямку, безпосередньо у місті Вовчанськ, на Краматорському напрямку, в Часовому Яру, на Торецькому напрямку, в місті Торецьк та в Щербинівці. На Покровському напрямку активно намагалися просуватися. І те саме на Новопавлівському. Тому оголошене росіянами перемир’я не помітне на фронті, його не помітно і в тилу", - сказав Трегубов.

Перемир'я Путіна

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня російський диктатор Володимир Путін оголосив перемир’я з нагоди 80-річчя перемоги у радянсько-німецькій війні.

Зазначалося, що воно має тривати з 00:00 години із 7 на 8 травня до 00:00 години з 10 на 11 травня. Йшлося про те, що на цей період зупиняються всі бойові дії.

У відповідь президент України Володимир Зеленський назвав оголошене Кремлем триденне перемир'я черговою спробою маніпуляцій. За словами Зеленського, основу реальній дипломатії може дати лише негайне та надійне припинення вогню щонайменше на 30 днів.

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