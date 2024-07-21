Він подякував Берліну та Вашингтону за цей крок.

Обіцяний Німеччиною американський зенітний ракетний комплекс Patriot вже прибув до України, посиливши її протиповітряну оборону.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що заслухав доповідь командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука щодо збиття безпілотників типу "шахед" та протидії російським ракетам.

"Зараз уже ми можемо сказати - є посилення нашої ППО. Німецький "Петріот" прибув в Україну. Я хочу подякувати Німеччині і Сполученим Штатам за цей крок. В небі ми зможемо зробити набагато більше. Звичайно, попереду ще багато роботи, і це ще далеко не гарантований захист, але тим не менше - більше сили для України", - зазначив президент. Відео дня

Також про ситуацію на фронті доповів Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський. "Головком сам об’їжджав частину бригад. Ключове питання - це забезпечення наших військових. Чого саме не вистачає - по кожному напрямку, по всіх наших основних позиціях. Розподіл снарядів та достатня кількість передусім дронів. Дуже важливо, щоб на всіх основних напрямках відчувалось, що нам є чим завдавати ворогу максимальних втрат", - додав Зеленський.

Сирський на фронті

15 липня у Генеральному штабі повідомили, що Головнокомандувач разом з начальником Військової служби правопорядку відвідають зону відповідальності 59-ї бригади, щоб з'ясувати обставини втрат серед особового складу.

Вже 19 липня Сирський писав, що перебуває на сході країни та відвідав проведення бойових занять у підрозділах резерву.

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