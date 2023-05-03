Він нібито врізався у вежу, внаслідок чого вона отримала пошкодження.

Безпілотник-камікадзе атакував водонапірну вежу у Бєлгородській області Росії.

Як повідомляє російський Телеграм-канал "База" з посиланням на джерело, атака сталася кілька годин тому. Росіяни переконують, що це був саме український безпілотник.

Він "врізався у вежу", розташовану за кілометр від села В'язове на території місцевого свинокомплексу. БПЛА, за версією РФ, запустили із села Попівка Сумської області.

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"Внаслідок атаки вежа отримала пошкодження", - пише канал.

Безпілотники атакують РФ

Сьогодні у Росії здійнялася справжня паніка - Москва звинуватила Київ в атаці на Кремль і в замаху на Путіна. Нібито на одну з будівель Кремля впали українські безпілотники.

Україна цю атаку не визнає. Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Україна не атакує ані президента Росії Володимира Путіна, ані Москву.

Водночас ввечері середи, 3 травня, в центрі Москви знову бачили безпілотник. У місцевих пабліках згодом з'явилася інформація про стовп диму в одному з районів російської столиці.

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