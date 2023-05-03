Після цього у місцевих пабліках з'явилися повідомлення про займання.

Ввечері середи, 3 травня, в центрі Москви знову бачили безпілотник. У місцевих пабліках згодом з'явилася інформація про стовп диму в одному з районів російської столиці.

Про це повідомляють російські Telegram-канали та пропагандистські ЗМІ.

За даними пабліків, невідомий безпілотник помітили о 17:38 в районі Великої Полянки. Він спокійно літав центром Москви, ППО його не збивала.

Відео дня

За кілька хвилин пабліки почали публікувати відео, на якому видно стовп диму, що здійнявся над Москвою. Зазначається, що це "десь у центрі".

Безпілотники атакують Москву

Повідомлення про безпілотник в небі над Москвою неабияк стривожила росіян, адже сьогодні Росія звинуватила Україну в атаці на Кремль і в замаху на Путіна.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Україна не атакує ані президента Росії Володимира Путіна, ані Москву.

Тепер же терорист Ігор Стрєлков-Гіркін постібався з російських чиновників та пропагандистів та дам їм майстер-клас, як відповідати на "удари" по Кремлю.

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