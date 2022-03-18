Посол України в Південній Африці, Мозамбіку і Ботсвані Любов Абравітова зазначила, що сотні людей з усієї Південної частини Африки зголосилися воювати, але вона не може виконати їх прохання.

Після військового вторгнення РФ в Україну близько 20 тис. добровольців з усього світу були зараховані до Інтернаціонального легіону і стали пліч-о-пліч з українцями захищати свої землі. Однак не всім бажаючим вдається вступити в цей легіон.

Наприклад, 27-річний нігерієць випускник факультету філософії Отта Абрахам з Лагосу, став одним з декількох сотень африканців з Нігерії, Кенії, Сенегалу, Південної Африки та Алжиру, готових взятися за зброю у війні проти Росії, передає Бі-бі-сі.

"Ми знаємо, що там йде війна, а не дитяча гра, - сказав він виданню. - Але вже краще бути солдатом в Україні, ніж тут. Напевно, мені дозволять залишитися, якщо війна закінчиться, до того ж я буду героєм і буду битися з явним ворогом".

Нігерієць Кереті Усоро, який проживає в столиці країни Абуджі, зазначив, що його кличе в Україну не фінансова вигода або перспектива отримання громадянства.

"Я вже живу комфортним життям. Якби я хотів потрапити в Європу, я б зробив це через освіту, а не через війну, - сказав 29-річний адвокат. - Мова про те, щоб поставити хулігана на місце. Несправедливість для одного - це несправедливість для всіх".

Через кілька днів після звернення президента Володимира Зеленського десятки добровольців вирушили в посольство України в Абуджі для вступу на військову службу. Але посольству України в Нігерії, як і іншим дипмісіям в Африці, довелося піти назад, оскільки уряди багатьох країн континенту не хочуть, щоб їхні громадяни воювали в Україні.

"Нігерія не схвалює використання найманців в будь-якій точці світу і не потерпить їх вербування", - говорилося в заяві Міністерства закордонних справ Нігерії.

Співробітник посольства України в Абуджі Богдан Солтіс, повідомив, що бажаючим відправитися на війну доведеться добиратися до Європи за свій рахунок.

"Грань між іноземними добровольцями і найманцями досить тонка", - сказав він Бі-бі-сі. Пізніше він уточнив, що йому було вказано відмовляти всім добровольцям, які прибувають в посольство.

Сенегал також застеріг своїх громадян від участі у війні і вимагав від посла України видалити пост у "Фейсбуці" із закликом до сенегальських добровольців, назвавши вербування незаконним і караним.

Аналогічний наказ МЗС Алжиру віддав своєму посольству в Україні.

"Моя країна каже, що мені не можна їхати. Я намагався написати в Міністерство закордонних справ. Мені не відповіли, - сказав виданню 28-річний алжирець Белхадж Хані Амір. - Я хочу поїхати в Україну, але я також сподіваюся, що ця війна закінчиться якомога швидше".

Посол України в Південній Африці, Мозамбіку і Ботсвані Любов Абравітова розповіла, що сотні людей з усієї Південної частини Африки зголосилися воювати або брати участь в гуманітарній діяльності, але вона не може виконати їх прохання, тому що чекає вказівок від південноафриканського уряду. У Південній Африці діє суворий закон проти найманців.

На офіційному українському сайті з набору добровольців в "інтернаціональний легіон", на якому вказані контактні дані місцевих посольств по всьому світу, більше немає адрес місій в африканських країнах. Один із співробітників сайту підтвердив, що деякі африканські країни були видалені через "нормативні обмеження".

Український чиновник, який відповідає за реєстрацію іноземних добровольців, повідомив Бі-бі-сі, що жоден африканець в Україну так і не прибув.

Зазначимо, що Алжир, Сенегал і Південна Африка були серед 17 з 54 країн Африки, які утрималися при голосуванні в ООН щодо засудження війни РФ проти України. Вони не хочуть псувати відносин з Росією. Справа в тому, що Росія користується підтримкою в Африці. Вона розширює свій вплив на континенті, особливо у військовому відношенні.

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