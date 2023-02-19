У перехопленні росіянин радить не вірити всьому, що говорять по телевізору у РФ.

Російський військовий заявив, що в районі Вугледара 200 ув'язнених з ПВК "Вагнера" втекли з фронту.

Відповідне перехоплення телефонної розмови опублікувало Головне управління розвідки Міноборони.

"Ось я ще знаю, 200 людей втекли, зеки, вагнери ці, ПВК. Яких із зони набирали, ось вони і втекли... Вугледар за 50 км від нас, десь вони ось тут по лісах, по горах. Розділилися по групах, по 50 осіб, ось десь тут і лазять", – розповідає окупант.

Росіянин також переконує співрозмовника, що не можна вірити тому, що говорять по телевізору. Наприклад, що багато жертв серед росіян через те, що HIMARS наводяться за сигналами телефонів.

"Їх зібрали, щоб президента послухати, вони там зробили у клубі, телевізор поставили. І вирахували їх за скупченням людей", – розповідає військовий.

Участь російських в'язнів у війні в Україні

Влітку 2022 року власник "Групи Вагнера" Євген Пригожин почав масово вербувати російських в'язнів для участі у війні проти України.

Згідно з підрахунками фонду "Русь сидящая", в цілому Пригожин зміг завербувати близько 50 тисяч російських ув'язнених, однак близько 40 тисяч з них всього за півроку боїв були вбиті, покалічені, взяті в полон або просто втекли.

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