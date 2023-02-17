Щоб отримати президентське помилування, російським ув'язненим зовсім не обов'язково проводити на фронті півроку.

Завербовані до "Групи Вагнера" російські ув'язнені звільняються з місць позбавлення волі на основі неопублікованих указів Володимира Путіна про помилування, виданих ще до відправки на фронт. Про це заявив журналіст Андрій Захаров.

Він зазначив, що раніше і так всім було очевидно, що єдиний легальний спосіб звільнити злочинця з в'язниці на ранніх термінах відбування покарання — це помилування президента. Але тепер це підтвердилося завдяки відомостям з поліцейської бази "ІБД-Ф", куди вноситься інформація про злочинне минуле громадян.

"Я попросив людину, що має доступ до ІБД-Ф, перевірити пару зеків, які засвітилися на відео з Пригожиним. (...) У обох в ІБД-Ф стоїть одна і та ж позначка: "звільнений від подальшого відбування покарання на підставі Указу президента" про помилування", – розповів журналіст.

Відео дня

В якості дати помилування вказано 6 липня 2022 року. Однак у відкритих реєстрах указів президента РФ такого документа немає. Є укази, датовані 5 і 8 липня, але між ними, судячи з номерів, існує ще п'ять неопублікованих указів.

Журналіст зазначає, що двоє "вагнерівців", яких він перевірив по базі поліції, очевидно, не єдині, хто отримав помилування для вербування на війну в Україну.

"Пригожин, вербуючи зеків, обіцяє їм помилування через півроку, хоча юридично воно, схоже, оформляється до їх відправки на фронт", – підкреслив Захаров.

Це підтверджується ще й тією обставиною, що один з перевірених "вагнерівців" втратив на фронті ногу і опинився на свободі навіть раніше обумовлених Пригожиним шести місяців "контракту".

Участь російських в'язнів у війні в Україні

Влітку 2022 року власник "Групи Вагнера" Євген Пригожин почав масово вербувати російських в'язнів для участі у війні проти України. При цьому він обіцяв їм помилування після закінчення піврічного контракту.

Згідно з підрахунками фонду "Русь сидящая", в цілому Пригожин зміг завербувати близько 50 тисяч російських ув'язнених, проте близько 40 тисяч з них всього за півроку боїв були вбиті, покалічені, взяті в полон або просто втекли.

Російська правозахисниця Єва Меркачова на початку січня повідомила, що насправді зеки отримують помилування ще до відправки на фронт, але від них це приховують, щоб вони не втекли в Росію.

Про те, що Путін особисто милує ув'язнених для участі у війні, також заявляв його спікер Дмитро Пєсков.

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