Також ворог з танку розстріляв машину, яка возить хліб.

Під Запоріжжям окупанти на блокпосту розстріляли автівку. Постраждала дитина, обстріли потрапили їй в обличчя.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух під час телемарафону.

За його словами, під Токмаком на блокпосту окупанти розстріляли машину. "Дитині в обличчя потрапили. Історія сумна. Звірі", - додав він.

Старух також повідомив, що під Пологами окупанти вчора розстріляли з танку машину, яка возить хліб. Голова ОВА також повідомив про обстріл вокзалу, в результаті якого у розташованих поряд двох вишах повибивало шибки.

"Дітей, які жили в гуртожитках, попривалювало шибками. На щастя, ніхто не постраждав", - додав Старух.

Він також зауважив, що у Василівці поки не вдається відновити роботу частини очисних споруд. Він нагадав, що цей населений пункт на лінії зіткнення, і його обстрілювали "Градами". За його словами, вибило електрику на очисних спорудах та в 163 населених пунктах.

"На жаль, на цей час відновити важко, бо ведуться або бойові дії, або обстріли", - розповів Старух. За його словами, фахівці, коли є затишшя, намагаються відновити електропостачання.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Маріуполь, у середньому, за добу скидається від 50 до 100 авіабомб. Наразі близько 80% житлового фонду міста зруйновано, а понад 350 тисяч маріупольців продовжують ховатися у сховищах і підвалах від безперервного обстрілу з боку російських окупаційних військ.

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