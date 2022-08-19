Російська техніка прямує до найближчих сіл. Причини таких дій окупантів невідомі.

Російські окупанти виводять свою техніку із захопленого Енергодару Запорізької області.

Про це повідомляє Telegram-канал Енергодар Сьогодні.

Зазначається, що російська техніка прямує до найближчих сіл. Причини таких дій окупантів невідомі.

"Техника спрямувала по найближчим селам. Навіщо це - поки невідомо. Можливо, це просто вистава, яка має показати, що Росія демілітаризувала Запорізьку АЕС", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 18 серпня російське військове командування погрожувало зупинити роботу найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції.

До цього в Міноборони РФ заявили, що 19 серпня на ЗАЕС може статися "масштабна провокація київського режиму" під час візиту генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша в Україну.

Як повідомили в Головному управлінні розвідки України, Росія готує на 19 серпня провокацію на Запорізької АЕС.

Персонал Запорізької атомної електростанції закликав світ не допустити непоправного через безвідповідальність і божевілля російських окупантів.

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