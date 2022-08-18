Відомо, що російські окупанти втручаються в процес управління атомним об'єктом, який вже становить небезпеку для функціонування ЗАЕС

Зупинка Запорізької атомної електростанції, про яку погрожує Росія, наблизить світ до сценарію радіаційної катастрофи. Москва продовжує демонструвати усім ядерний тероризм.

Таку заяву оприлюднили в "Енергоатомі" і вкотре нагадали, що ЗАЕС - найбільша атомна електростанція Європи.

"Через відключення генераторів ЗАЕС від енергосистеми України їх не можна буде використовувати для роботи на власні потреби охолодження палива у разі знеструмлення станції. Це наблизить можливий сценарій радіаційної катастрофи", – наголосили в компанії.

Крім того, російські окупанти втручаються в процес управління атомним об'єктом, який вже становить небезпеку для функціонування ЗАЕС, зазначили в "Енергоатомі".

"Обстрілюючи і саму станцію, і лінії, якими вона з'єднується з енергосистемою України, росіяни хочуть від'єднати ЗАЕС від неї. А після цього – намагатимуться підключити станцію до Криму. Але коли вона не має зв'язку з українською енергосистемою, вона перейде в режим блекаута. Це все уможливить підключення ЗАЕС до енергосистеми Росії. Саме так здійснюється ядерний тероризм", – попередили в "Енергоатомі"

У компанії вкотре нагадали, що некомпетентні загарбники управляють Запорізькою АЕС "за допомогою гранат та автоматів".

"Потрібно негайно вивести російські війська з території ЗАЕС і повернути її під повний контроль України! Тільки це зможе гарантувати безпечне функціонування атомного об'єкта!" – закликали в "Енергоатомі".

Ситуація на ЗАЕС: що відомо

Як повідомляв УНІАН, російські війська окупували ЗАЕС на початку березня, завівши туди близько 500 своїх військових, танки та важке озброєння, зокрема вибухівку. Працівникам АЕС доводиться працювати під прицілом автоматів та в умовах сильного психологічного тиску. Також на станції присутній персонал "Росатому".

11 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що є впевненість у тому, що траєкторія крилатих ракет, якими Росія обстрілює територію України, не випадково пролягає над українськими АЕС. За словами глави держави, Росія може спровокувати найбільшу в історії радіаційну аварію на Запорізькій атомній станції.

У серпні російські загарбники кілька разів обстріляли окуповану ними Запорізьку АЕС. Також окупанти зробили на ЗАЕС військовий склад та ховають важку артилерію між атомними блоками.

Окрім цього, російська сторона заявила, що станція замінована і може бути підірвана.

Сьогодні Російська Федерація розповсюдила дезінформацію про "провокацію на Запорізькій АЕС".

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