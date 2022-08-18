Росія нахабно переконує, що Україна обстріляє артилерією ЗАЕС з території Нікополя, а потім "покаже ліквідацію наслідків аварії".

У Міноборони Росії заявили, що 19 серпня на ЗАЕС може відбутися "масштабна провокація київської влади" під час візиту генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша до України.

Цитують Міноборони РФ російські пропагандистські ЗМІ.

Країна-терорист оголосила, що українські війська буцімто поблизу Запоріжжя розгорнули пости радіаційного спостереження. ЗСУ нібито підтягнули до ЗАЕС сили територіальної оборони і артилерійські бригади.

Росія нахабно переконує, що Україна обстріляє артилерією ЗАЕС з території Нікополя, а потім "покаже ліквідацію наслідків аварії".

Раніше ЗМІ оприлюднили інформацію, що рашисти розмістили на Запорізькій АЕС артилерійські установки, які обстрілюють станцію, імітуючи прильоти з Нікополя.

6 серпня стало відомо про те, що один з енергоблоків Запорізької АЕС відключений від енергосистеми. 11 серпня окупанти неодноразово обстрілювали Запорізьку АЕС.

Вас також можуть зацікавити новини: