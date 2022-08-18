Працівники Запорізької АЕС закликали світ не допустити непоправного через безвідповідальність та безумство росіян.

Персонал Запорізької атомної електростанції закликав світ не допустити непоправного через безвідповідальність та безумство російських окупантів.

Відповідне звернення до світової спільноти оприлюднено у Telegram-каналі Запорізької АЕС.

"За 5 місяців, що минули, порушено безліч правових норм, принципів і регламентів забезпечення безпеки у сфері поводження з мирним атомом. А останні два тижні атомна станція стала, по суті, ціллю безперервних військових атак. Артилерійські удари стають з кожним разом дедалі потужнішими та небезпечнішими, а загроза знищення критично важливих об'єктів забезпечення ядерної безпеки – все реальнішою", - наголосили співробітники станції.

Зазначається, що висококваліфіковані фахівці з унікальними компетенціями та досвідом, перебуваючи на своїх робочих місцях, отримують тяжкі поранення і гинуть.

"Чимало людських жертв і серед невинних, мирних жителів нашого Енергодара. Світла пам'ять про них спонукає нас голосно і відверто заявити наступне. Зупиніться та замисліться! Те, що відбувається, жахливо і знаходиться за межею здорового глузду і моралі для будь-кого, хто думає хоча б на один крок вперед", - зазначають працівники Запорізької АЕС.

У зверненні наголошується, що сховатися від наслідків масштабної ядерної катастрофи не можна буде ніде.

"Ми переконані, що колективний розум і добра воля можуть змусити замовкнути гармати та не допустити непоправного! Адже наслідки можуть виявитися на порядок жахливішими, ніж підсумки трагедій у Чорнобилі та на Фукусімі", - говориться в документі.

Співробітники станції підкреслили, що майже 40 років, без жодної аварії, безпечно експлуатують її.

"Ми вміємо професійно керувати ядерною реакцією. Але безсилі перед людською безвідповідальністю та безумством. І все, чого ми хочемо – жити та працювати, ростити та виховувати наших дітей у мирному місті, у мирній країні, на мирній планеті. Проте наші знання та можливості не безмежні. І ми звертаємось до всього цивілізованого людства – допоможіть нам відстояти це право сьогодні! Завтра – може бути пізно!", - наголошують автори заяви.

Ситуація на ЗАЕС: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що є впевненість у тому, що траєкторія крилатих ракет, якими Росія обстрілює територію України, не випадково пролягає над українськими АЕС. За словами глави держави, Росія може спровокувати найбільшу в історії радіаційну аварію на Запорізькій атомній станції.

У серпні російські загарбники кілька разів обстріляли окуповану ними Запорізьку АЕС. Також окупанти зробили на ЗАЕС військовий склад та ховають важку артилерію між атомними блоками.

Окрім цього, російська сторона заявила, що станція замінована і може бути підірвана.

Сьогодні Російська Федерація розповсюдила дезінформацію про "провокацію на Запорізькій АЕС".

Вас також можуть зацікавити новини: