У плани контрнаступу України будуть внесені корективи, зазначили в ОП.

В Офісі президента України Володимира Зеленського вважають, що підрив Каховської ГЕС внесе корективи в плани контрнаступу, але не змінить їх стратегічно.

Про це в Youtube-каналі Олександра Плющева, ефір якого сьогодні, 6 червня, був присвячений підриву дамби Каховської дамби, сказав радник керівника ОП України Михайло Подоляк і назвав мотиви, якими російські окупанти керувалися, наважуючись підірвати дамбу. "У нас варіанту не наступати не існує... всі розуміють, як в Україні, так і серед партнерів, що війна має завершиться справедливим фіналом: відновити територію і суверенітет України...", - поділився він.

Подоляк вважає, що "корективи (в плани контрнаступу - Ред.) у будь-якому разі будуть внесені". "Але вони завжди вносяться під час масштабних дій залежно від зміни ситуації на лінії фронту чи на окупованих територіях. Я думаю, зараз це буде зроблено, але принципово це тільки загострить бажання прискорити деокупацію", - заявив радник.

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Подоляк назвав три мотиви, якими могло керуватися російське керівництво, ухвалюючи рішення підірвати дамбу Каховської ГЕС. За його словами, Росія хоче утримати ініціативу, яку вони втратили на лінії фронту і намагається уповільнити контрнаступ; чинити психологічний тиск на партнерів України, доносячи "ми можемо безчинстувати", щоб зупинити військову допомогу.

Крім того, таким чином керівництво РФ впливає психологічно на "внутрішній ринок" - намагається показати, що ініціатива досі на боці Росії.

За інформацією Подоляка, вже є попередня інформація, що підрив Каховської ГЕС здійснила російська 205-та мотострілецька бригада. Він також переконаний, що підрив української ГЕС буде зафіксований у рамках окремого провадження в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.

За словами Подоляка, Україна вимагатиме, щоб Радбез ООН провів екстрене засідання у зв'язку зі знищенням росіянами Каховської ГЕС.

"До речі, мене зараз дуже сильно здивувало, що ООН оголосило сьогоднішній день Днем російської мови, а замість цього мало б провести екестренное засідання Радбезу ООН, щоб зафіксувати факт терористичного акту на території Каховської ГЕС", - зазначив він.

Підрив Каховської дамби - новини, які варто знати

Як повідомляв УНІАН, у Головному управлінні розвідки України вже заявили, що мають докази, що окупанти дистанційно підірвали Каховську ГЕС. Фахівці "Укргідроенерго" заявили, що Каховська дамба не підлягає відновленню.

У НАЕК "Енергоатом" зазначили, що підрив окупантами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької атомної електростанції, проте ситуація контролюється.

При цьому, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що в результаті підриву російськими окупантами Каховської ГЕС немає безпосереднього ризику для ядерної безпеки на Запорізькій атомній електростанції.

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