Мер зазначив, що жодного партизана загарбники так і не знайшли.

В окупованих Мелітополі та прилеглих населених пунктах через підрив залізничного мосту російські загарбники другий день поспіль проводять фільтраційні заходи з пошуку партизан.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

"Відучора у Мелітополі та найближчих населених пунктах проводяться масові фільтраційні заходи. Але жодного партизана так і не знайшли", - зазначив він.

Водночас він наголосив, що сили спротиву настільки допомогли мосту "втомитись", що ворог не в силах його відновити вже другу добу.

"Мінус один залізничний міст на південно-західному напрямку від Мелітополя дорівнює повну відсутність російських ешелонів з боку Криму… Слава мелітопольським партизанам за щоденні героїчні успіхи в тилу ворога!" - додав Федоров.

Як повідомляв УНІАН, 13 серпня партизани знищили залізничний міст в районі Мелітополя.

Нагадаємо, що раніше українські партизани підірвали штаб пропутінської "Єдиної Росії" в окупованому Мелітополі.

Військовий експерт Олександр Мусієнко назвав місто одним з оплотів українського спротиву на Запорізькому напрямку.

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