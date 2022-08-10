Цього разу обійшлося без жертв.

В окупованому Мелітополі (Запорізька область) місцеві партизани підірвали штаб пропутінської "Єдиної Росії".

Про це пише "РИА Мелитополь".

"У ніч з 8 на 9 серпня поки ЗСУ відпрацьовувало по військових базах, розташованих в промзонах, близько 22:00 вибух прогримів і в самому центрі міста біля штабу "Єдиної Росії". Він розмістився в ТЦ "Фокстрот". Там гастролери з рашки разом зі зрадниками готуються до липового голосування. Штабу неабияк "зіпсували фасад", - передає видання.

За даними ЗМІ, цього разу обійшлося без жертв, проте партизани "передали вітання" всім, хто надумає взяти участь в організації фейкового референдуму.

"Пощади не буде нікому! Це розуміють місцеві зрадники. Тому, є інформація, що деякі керівники виборчкому після феєрверку біля штабу "Єдиної Росії" пішли в запій", - сказано в повідомленні.

Раніше стало відомо, що в Мелітополь завезли масовку, щоб зняти ролик про підтримку окупантів для росЗМІ.

Вас також можуть зацікавити новини: