В окупованому Росією Криму відбувся бій.

Вранці 24 серпня в окупованому Росією Криму відбувся бій, підрозділи української розвідки здійснили висадку в рамках спецоперації.

Таку інформацію озвучив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі hromadske.

"Підрозділи ГУР МО здійснили висадку в рамках спецоперації, всі завдання виконані", - сказав Юсов.

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Видання Крим. Реалії з посиланням на українську розвідку заявляють, що в районі мису Тарханкут відбувся бій за участю плавзасобів та авіації.

У коментарі Суспільному Юсов повідомив, що цілі було досягнуто, втрат серед особового складу немає.