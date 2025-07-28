Пілот Denfix 'мінусує' російські дрони та ракети з модернізованого МіГа (відео)

Він літає на МіГ-29, який здатний не лише переслідувати цілі на швидкості понад 2400 км/год, а й застосовувати сучасне західне озброєння.

Повітряне командування "Захід" оприлюднило вражаюче відео бойової роботи льотчика, який вже знищив понад 20 цілей.

Як зазначають у пресслужбі командування, пілот на псевдо Denfix став грозою для ворожих дронів і ракет. Він входить до складу легендарної Севастопольської бригади тактичної авіації та є одним з найрезультативніших пілотів на МіГ-29.

За його плечима — понад 20 успішно знищених ворожих повітряних цілей. Серед гучних епізодів — точне перехоплення іранського дрона "Shahed" у нічному небі ракетою класу "повітря—повітря".

Його бойовий літак — модернізований українськими інженерами МіГ-29, який здатний не лише переслідувати цілі на швидкості понад 2400 км/год, а й застосовувати сучасне західне озброєння, включаючи американські ракети HARM.

Відео, поширене Повітряним командуванням, демонструє, як Denfix щодня ризикує життям, щоб захистити мирні українські міста від терору з повітря.

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Нагадаємо, 22 липня в Україні зазнав аварії винищувач Mirage-2000, переданий Францією. Пілоту вдалося катапультуватися. Перед цим він зміг відвести літак подалі від житлової забудови, тобто обійшлося без трагічних наслідків на землі.

Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом падіння Mirage-2000 на Волині. Подію кваліфіковано за ч. 2 ст. 416 КК України — порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу. Після зльоту пілот повідомив керівнику польотів про критичну несправність електроніки.

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