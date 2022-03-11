Пілот наразі перебуває у полоні, мати каже, що їй соромно, що вона виховала окупанта.

Пілот з тимчасово окупованого Криму не побачив нічого злочинного в наказі бомбити мирне населення України. При тому, що його батьки живуть фактично у центрі держави – у Кременчуці на Полтавщині.

Про це повідомила прес-служба СБУ й показала свідчення матері пілота.

Про те, що літак збили, а путінський пілот потрапив у полон, мати дізналася з українських новин.

Окупанта збили 5 березня над Миколаєвом, він потрапив у полон, зараз з ним розмовляють слідчі та контррозвідники СБУ.

Раніше українські військові в Миколаївській області затримали двох пілотів-розвідників російської армії. Окупанти проводили повітряну розвідку по морю.

За словами полонених, їхнє завдання полягало в морській повітряній розвідці. Всього вони встигли зробити з міста Саки в окупованому РФ Криму три або чотири вильоти. При цьому вони запевнили, що "бомби не кидали" на міста.

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