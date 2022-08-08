Україна має повернути все, що Росія тимчасово захопила, а держава-агресор повинна бути покараною за злочин агресії.

Після цієї російської війни проти України не має залишитись ані тліючого, ані замороженого конфлікту.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час вечірнього звернення до українців.

Він зазначив, що зараз багато розмов про російську війну проти Грузії 2008 року, щодо її передумов та наслідків.

"Про те, як тогорічна відмова надати Україні та Грузії План дій щодо членства в НАТО збільшила зухвалість російського керівництва. Але все ж таки тодішня війна ще не стала історією, не відійшла повністю в минуле. Тому говорити потрібно не стільки про те, що було, а про те, що можна зробити", - наголосив він.

При цьому він зазначив, що тодішні виклики й зараз дуже актуальні.

"І не тільки через те, що загроза подальшої російської агресії в цій частині Кавказу досі зберігається, хоч вона поки й заморожена. Лише зараз світ почав усвідомлювати необхідність реальних дієвих інструментів для недопущення таких агресій і для притягнення до відповідальності будь-яких агресорів", - додав Зеленський.

За його словами, під час війн, які розпочалися у 2008, 2014, 2022 роках регіональні та глобальні механізми безпеки не спрацювали. При цьому додав, що саме тому в міжнародних відносинах так потрібен принцип превентивності - якщо вже зрозуміло, що якась держава готує агресію – несправедливу, неспровоковану, незаконну, то реагування світу на її підготовку має бути таким же, як на агресію, яка сталася. Президент України наголошує, що не треба чекати ударів і жертв, а діяти для недопущення війни.

"Після цієї російської війни проти України не має залишитись ані тліючого, ані замороженого конфлікту. Це важливий висновок. Україна має повернути все, що Росія тимчасово захопила, а держава-агресор повинна бути покараною за злочин агресії. І це важливо не лише для справедливості", - наголосив Зеленський.

Він додав, що тільки очевидний програш агресора, втрата ним усього захопленого та його міжнародно-правова відповідальність за агресію є запобіжниками проти будь-якої війни.

За його словами, саме над цим працюють наші дипломати, Офіс, урядовці та абсолютно всі, хто залучений до організації глобальної політичної, економічної та юридичної відповіді на російську агресію. Він додав, що, захищаючи нашу державу, Україна автоматично захищаємо й усіх, кому вже загрожувала чи ще може загрожувати держава-терорист. Зеленський наголосив, що найбільший внесок зараз роблять українські військові.

Раніше глава Бюро нацбезпеки Польщі заявив, що наступні два місяці можуть вирішити результат війни в Україні.

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