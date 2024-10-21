Біля захопленого росіянами селища Цукурине (знаходиться неподалік Покровська) нібито нещодавно вивісили прапори РФ та Північної Кореї.
Такою інформацією поділився журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі. "Прапор КНДР, стверджують, вивісили нещодавно біля окупованого українського села Цукурине в районі Покровська разом із російським прапором", - написав він.
На ці відомості вже відреагували у Раді національної безпеки та оборони України. Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко назвав історію про прапори "виключно елементом інформаційних операцій".
"Вони (супротивники, - Ред.) зараз масштабуватимуть тему КНДР і намагатимуться використати її в якості пропаганди страху проти України. Лякатимуть максимально, намагатимуться перекручувати правдиву інформацію про 12 тисяч військових КНДР на території Росії, брехнею про сотні тисяч", - зазначив чиновник.
Коваленко додав, що північнокорейських військових справді готують до війни, але кількість фіксується не така, яку повідомляють супротивники.
У центрі уваги Північна Корея - армія РФ може поповнитися бійцями з КНДР
Українська влада у жовтні повідомила, що Північна Корея фактично стала союзником РФ під час повномасштабної війни - вирішила відправити росіянам живу силу.
Пізніше Південна Корея опублікувала супутникове фото, на якому видно розміщення військових КНДР у Росії. Повідомлялося, що, зокрема, у російському місті Владивосток розміщені 1 500 північнокорейських спецпризначенців.
Очільник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко попередив, що з 22 до 28 жовтня РФ хоче перекинути ближче до кордонів нашої країни 4,5 тисячі військових з КНДР.