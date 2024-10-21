Росіяни намагатимуться перекручувати правдиву інформацію щодо кількості військових КНДР, яких готують для війни проти українців, зазначив очільник Центру протидії дезінформації.

Біля захопленого росіянами селища Цукурине (знаходиться неподалік Покровська) нібито нещодавно вивісили прапори РФ та Північної Кореї.

Такою інформацією поділився журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі. "Прапор КНДР, стверджують, вивісили нещодавно біля окупованого українського села Цукурине в районі Покровська разом із російським прапором", - написав він.

На ці відомості вже відреагували у Раді національної безпеки та оборони України. Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко назвав історію про прапори "виключно елементом інформаційних операцій".

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"Вони (супротивники, - Ред.) зараз масштабуватимуть тему КНДР і намагатимуться використати її в якості пропаганди страху проти України. Лякатимуть максимально, намагатимуться перекручувати правдиву інформацію про 12 тисяч військових КНДР на території Росії, брехнею про сотні тисяч", - зазначив чиновник.

Коваленко додав, що північнокорейських військових справді готують до війни, але кількість фіксується не така, яку повідомляють супротивники.

У центрі уваги Північна Корея - армія РФ може поповнитися бійцями з КНДР

Українська влада у жовтні повідомила, що Північна Корея фактично стала союзником РФ під час повномасштабної війни - вирішила відправити росіянам живу силу.

Пізніше Південна Корея опублікувала супутникове фото, на якому видно розміщення військових КНДР у Росії. Повідомлялося, що, зокрема, у російському місті Владивосток розміщені 1 500 північнокорейських спецпризначенців.

Очільник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко попередив, що з 22 до 28 жовтня РФ хоче перекинути ближче до кордонів нашої країни 4,5 тисячі військових з КНДР.

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