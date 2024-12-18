У США вважають, що українські війська, найімовірніше, зможуть протриматися в Курській області ще принаймні кілька місяців.

Північнокорейські війська, дислоковані в Курській області Росії, вже зазнали значних втрат у сутичках з українськими військами. Як пише Bloomberg, за даними американських чиновників, втрати є серед усіх чинів північнокорейських військ, і вони обчислюються сотнями.

"Втрат зазнали майже всі рівні північнокорейських військ, оскільки українці успішно атакували командні та контрольні вузли свого нового ворога", - пише Bloomberg, посилаючись за заяву офіційних осіб США.

При цьому чиновники не назвали конкретних цифр щодо зниклих безвісти, загиблих і поранених, а також не повідомили, чи зможуть деякі з них повернутися в стрій.

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На їхню думку, українські війська, найімовірніше, зможуть протриматися в Курській області ще принаймні кілька місяців, однак це "буде непросто".

Вони також зазначають, що хоча військові КНДР є силами спеціальних операцій, проте до прибуття в Росію їм ще не доводилося брати участь у бойових діях, що може пояснити рівень втрат.

Солдати КНДР у війні в Україні

Як писав УНІАН, солдати КНДР уже зазнають серйозних втрат у Курській області. Так, за три дні Сили Спеціальних операцій ЗСУ знищили 50 північнокорейських солдатів. Ще 47 дістали поранення.

У ГУР повідомляли, що після серйозних втрат підрозділи КНДР почали розставляти додаткові спостережні пости для виявлення українських безпілотників.

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