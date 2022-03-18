Ігнат зазначив, що якщо партнери передадуть Україні F-15 і F-16, то льотчики ЗСУ зможуть перевчитися і сісти на них за три тижні.

Країни-члени НАТО не будуть літати над Україною і перекривати небо своїми силами, оскільки тоді пілотам Альянсу доведеться сідати в Польщі або Румунії, і якщо росіяни завдадуть ударів по тих аеродромах, то Альянсу доведеться вступити у війну, а він цього не хоче.

Про це розповів речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в інтерв'ю "РБК Украина".

Він пояснив, що тому Україна пропонує альтернативу: дайте нам як радянські літаки (МіГ-29, Су-24 і Су-25), так і західні (скажімо, вживані F-15 і F-16).

"Якщо нам передадуть американські літаки, для початку хоча б дві ескадрильї (по 12 одиниць кожна), то їх озброєння допоможе на рівні битися в небі з переважаючою кількістю російської авіації. Американці запитують: хто ж на них літатиме? Є молоді пілоти-випускники вже з досвідом роботи на бойових винищувачах, плюс є море льотчиків-запасників, які постійно скаржаться, що їх не беруть у військкоматах", - розповів Ігнат.

Він зазначив, що пілоти є, літаків на всіх не вистачає. "Якщо нам дадуть ці літаки, то ми своїх переучимо за два-три тижні. Вони пройдуть підготовку в різних країнах, де є авіаційні тренажери, потім відпрацюють справжні польоти і можна йти в бій. Західні літаки зі своїм озброєнням, активними головками самонаведення, краще російських, і ми з ними можемо швидко розібратися. Ми реалісти, нам вистачить F-15 і F-16 в певних модифікаціях", - розповів він.

За його словами, Україні також допоможуть системи ППО, ті ж С-300 і "Буки", наприклад, з країн Варшавського договору. При цьому Ігнат зазначив, що хотілося б отримати і сучасні мобільні системи середньої дальності, оскільки працювати на них набагато простіше, ніж на радянських.

"Скільки б хто не говорив, що вони занадто складні для українських бійців, профільним зенітникам не так важко швидко розібратися що до чого. Це нам би дуже допомогло контролювати український повітряний простір", - зазначив військовий.

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