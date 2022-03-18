Якщо ракета летить з акваторії Чорного моря на Київ зі швидкістю 800 км/год, то кияни мають ~ годину, часу, щоб сховатися.

Йде четвертий тиждень військового вторгнення росії в Україну. Більшість громадян вже призвичаїлися до сигналу повітряної тривоги, а хтось взагалі, не бентежачись, продовжує займатися своїми справами.

Але він робить надважливу задачу – сповіщає жителів про можливу небезпеку. Про приліт ворожого літака або ракети. Як саме працює система та скільки часу є сховатися від початку сирени, розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у розмові з УП.

Як виявляють загрози

За виявлення повітряних загроз відповідають радіолокаційні підрозділи Повітряних сил: вони фіксують усі повітряні цілі як в Україні, так і далеко за її межами. Саме по них окупанти завдали перших ударів вранці 24 лютого, фактично їх знищивши. Їх відновили, проте тепер ЗСУ бачать деякі цілі лише частково.

Водночас виявити всі загрози неможливо. Зокрема були випадки, коли ракета прилітала, а сирени не було. Це може статися, якщо ракета летить нижче антени, наприклад, у річищі Дністра. Втім "подавляючу більшість" наше ПВ все ж моніторять. Хоча ворог й намагається максимально приховати рух своїх повітряних об’єктів.

Українська ППО збиває приблизно 10% ворожих ракет. Водночас Україна збиває крилаті ракети навіть ракетою з винищувача.

Скільки є часу, щоб сховатися

Між моментом фіксації літака/ракети та власне запуском сирени минають лічені хвилини, а може навіть менше ніж хвилину. Фактично, це справа одного телефонного дзвінку, після чого місцеві органи вмикають у себе сирену.

Сигнал тривоги засвідчує про те, що:

на певний регіон або насувається ворожа авіація, що може скинути бомби;

або вже випущена ракета.

Наприклад, якщо ракета летить з акваторії Чорного моря на Київ зі швидкістю 800 км/год, то мешканці столиці мають ~ годину, часу, щоб сховатися.

Втім, це лише за умови, якщо вона таки долітає до цілі й її не збиває українське ППО.

Як визначаються міста, у яких вмикається сирена

Повітряні сили фіксують приблизний курс ракети, припускаючи, що в процесі вона може коригувати свій курс (чи взагалі пропадати з радарів). Наприклад, так було з ракетами, які летіли на Вінницю – вона йшла по Дністру, а в Могилеві-Подільському різко звернула праворуч на саму Вінницю.

Отже, якщо ракета летить з акваторії Чорного моря на Вінницю, тривога спершу оголошується в Одесі, за нею включається Миколаїв → Умань → Тульчин → Немирів → Вінниця. За Вінницею може бути Житомир і Луцьк.

Українські захисники кожен день збивають по кілька ворожих літаків. На четвертий тиждень війни ворог втратив вже третину своїх літаків. Водночас в останні дні фіксується все менше затриманих льотчиків. Це може означати, що перед вильотом їх позбавляють можливості катапультуватися, щоб врятуватися.