За його словами, була погана видимість, але перевагою для ЗСУ це не стало.

Військовослужбовець 110 окремої механізованої бригади ЗСУ Віктор Біляк розповів, що вихід сил з позиції "Зеніт" був складним.

Як розповів захисник у коментарі hromadske, під час оборони логістичні шляхи працювали, тож через Авдіївку до "Зеніту" вдавалося здійснювати постачання. Цю позицію росіяни найчастіше обстрілювали з мінометів, танків, броньованих машин піхоти та дронів-камікадзе.

Під час відходу з позиції була погана видимість, а втім, це не стало перевагою, оскільки наводити озброєння противнику вдавалося за будь-якої видимості. Так, за його словами, коли бійці відходили від "Зеніту", працювали кілька мінометів 120 мм, танки, дрони-камікадзе, також прилітали ракети і "Гради".

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"А для нас був великий мінус, тому що ми не бачили, куди нам іти, це не дозволяло ефективно пересуватися", - зауважив військовий.

Сам Біляк отримав шрам на обличчі та кілька поранень. Ті бійці, яким вдалося відійти з позиції, були легкопораненими.

"Ми всі могли пересуватися, просто у нас були певні зачеплення, невеличкі уламкові поранення. Хто був важкопоранений, той просто там і лишився", - зазначив він.

Раніше військовий розповідав, що цих важкопоранених мали евакуювати, але цього не змогли зробити. Причини невідомі. Після цього стало відомо про розстріл бійців, які не вийшли з Авдіївки.

Біляк зазначив, що раніше заявляли про шістьох загиблих на позиції "Музей". Є відео з позиціх, де видно п'ять тіл.

"Так само по дорозі до Авдіївки, мабуть, ще лежить з десяток наших тіл, просто ідентифікувати їх можна лише методом виключення", - наголосив військовий.

Бої за Авдіївку - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше боєць 110-ї бригади, старший солдат Віктор Біляк розповів, що вихід українських захисників з оточеної російськими загарбниками Авдіївки став одночасно дорогою смерті і життя. Українські військові знали, що якщо під час відходу когось поранить, то пораненого там і залишать, а допомогу ніхто надавати не буде.

Біля Авдіївки зараз ворог робить абсолютно все, щоб проломити оборону ЗСУ на нових рубежах. Про це сказав заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін в ефірі телемарафону єдиних новин.

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